DE
FR

Au nord de Lugano
Crash d'un hélicoptère au Tessin: six blessés dont un grave

Lundi après-midi, un hélicoptère s'est écrasé d'une hauteur de 20 mètres au nord de Lugano. Six personnes se trouvaient à bord, un passager a été grièvement blessé. Les services de secours et la police ont été mobilisés en masse.
Publié: il y a 35 minutes
1/2
Lundi après-midi, un hélicoptère s'est écrasé d'une hauteur de 20 mètres au nord de Lugano.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Six occupants d'un hélicoptère ont été blessés, dont un grièvement, après que l'engin s'est écrasé d'une vingtaine de mètres lundi après-midi sur un chantier de Mezzovico, alors qu'il était en phase d'atterrissage. Trois des blessés ne le sont que légèrement.

Les deux autres sont blessés modérément, selon un premier bilan médical transmis lundi soir par la police cantonale du Tessin. L'accident est survenu à 16h30 à Mezzovico-Vira. L'hélicoptère appartenait à une compagnie privée. Afin de permettre les opérations de secours et les relevés nécessaires, la route vers Vira a été temporairement fermée à la circulation au moins pendant quatre heures.

En plus de la police cantonale et locale, les enquêteurs de fedpol et du Service d'enquête suisse sur la sécurité (SESE), les pompiers de Lugano et de Rivera, ainsi que les secouristes de la Croce Verde de Lugano et de la Rega sont intervenus. Comme le veut la loi, l'enquête a été confiée au Ministère public de la Confédération.

Pour l'heure, les causes de l'accident sont inconnues. La police ne précise pas non plus quelles étaient les raisons du vol.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus