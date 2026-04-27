Un temps printanier, des montagnes pleines et une centaine de missions: les hélicoptères de la Rega ont été mobilisés en permanence ce week-end, notamment après un accident de parapente à Grindelwald.

La Rega est intervenue une centaine de fois durant le week-end

La Rega est intervenue une centaine de fois durant le week-end

Marian Nadler

Le temps ensoleillé et les températures printanières ont poussé les Suisses à l'extérieur le week-end dernier. Les hélicoptères de la Rega ont donc été fréquemment sollicités. Selon un communiqué du service de presse, la centrale nationale de sauvetage aérien a coordonné pas moins de 100 interventions à travers tout le pays durant la seule journée de samedi et dimanche.

Le printemps illustre parfaitement la diversité des missions de la Rega. En plaine, il fait déjà chaud, alors qu'en montagne, il y a encore de la neige. «Les équipages de la Rega sont donc intervenus, entre autres, après des accidents de sports d'hiver, de sport, de montagne, d'avion ou de la circulation», précise le communiqué.

Ils ont évacué des randonneurs bloqués et transporté des patients souffrant de maladies aiguës vers des hôpitaux appropriés. La Rega a également été sollicitée pour des vols de transfert d'hôpitaux régionaux vers des hôpitaux centraux.

Des pilotes de parapente s'écrasent dans un champ de neige

«De manière générale, le nombre d'interventions des équipages d'hélicoptères reflète les conditions météorologiques, les habitudes de loisirs et les déplacements de la population et des touristes étrangers en Suisse», résume la Rega. Samedi après-midi, lors d'une compétition de parapente à Grindelwald, deux pilotes de parapente sont entrés en collision en plein vol.

Toutes deux ont réussi à activer leur parachute de secours et ont atterri sur un champ de neige. Les équipages Rega des deux bases d'intervention de Sion et Erstfeld ont pu prodiguer les premiers soins sur place aux deux patientes blessées, qui ont ensuite été transportées par hélicoptère de sauvetage vers l'hôpital approprié le plus proche.