DE
FR

Un printemps à risque
La Rega est intervenue une centaine de fois durant le week-end

Un temps printanier, des montagnes pleines et une centaine de missions: les hélicoptères de la Rega ont été mobilisés en permanence ce week-end, notamment après un accident de parapente à Grindelwald.
Publié: il y a 45 minutes
1/4
Le week-end dernier, la Rega était en mission permanente.
Photo: Rega
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

Le temps ensoleillé et les températures printanières ont poussé les Suisses à l'extérieur le week-end dernier. Les hélicoptères de la Rega ont donc été fréquemment sollicités. Selon un communiqué du service de presse, la centrale nationale de sauvetage aérien a coordonné pas moins de 100 interventions à travers tout le pays durant la seule journée de samedi et dimanche.

A lire aussi
Les missions de sauvetage de la Rega sont toujours en hausse
En Suisse et à l'étranger
Les missions de sauvetage de la Rega sont toujours en hausse
A bout de forces, un influenceur panique lors d'une randonnée dans les Alpes
Avec vidéo
«C'est le pire endroit»
Un influenceur épuisé panique lors d'une randonnée dans les Alpes

Le printemps illustre parfaitement la diversité des missions de la Rega. En plaine, il fait déjà chaud, alors qu'en montagne, il y a encore de la neige. «Les équipages de la Rega sont donc intervenus, entre autres, après des accidents de sports d'hiver, de sport, de montagne, d'avion ou de la circulation», précise le communiqué.

Ils ont évacué des randonneurs bloqués et transporté des patients souffrant de maladies aiguës vers des hôpitaux appropriés. La Rega a également été sollicitée pour des vols de transfert d'hôpitaux régionaux vers des hôpitaux centraux.

Des pilotes de parapente s'écrasent dans un champ de neige

«De manière générale, le nombre d'interventions des équipages d'hélicoptères reflète les conditions météorologiques, les habitudes de loisirs et les déplacements de la population et des touristes étrangers en Suisse», résume la Rega. Samedi après-midi, lors d'une compétition de parapente à Grindelwald, deux pilotes de parapente sont entrés en collision en plein vol.

Toutes deux ont réussi à activer leur parachute de secours et ont atterri sur un champ de neige. Les équipages Rega des deux bases d'intervention de Sion et Erstfeld ont pu prodiguer les premiers soins sur place aux deux patientes blessées, qui ont ensuite été transportées par hélicoptère de sauvetage vers l'hôpital approprié le plus proche.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus