Zwei Helikopter drehen eigenartige Runden über dem Hauptbahnhof und um den Uetliberg. Notfall oder Übungseinsatz? Blick hat bei der Rega nachgefragt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Helikopter kreisen am Freitagmorgen über Zürich, sorgen für Aufsehen

Rega: Es handelte sich um Filmaufnahmen, keinen Notfalleinsatz

Neuer Rega-Helikopter im Einsatz, genaue Details bleiben geheim War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Zwei Helikopter sorgen am Freitagmorgen über Zürich für Aufsehen. Die Maschinen kreisen zunächst über dem Hauptbahnhof, später ziehen sie eng beieinander Runden rund um den Uetliberg. Beobachtet und gefilmt wird die Szene von einem Leserreporter auf der Terrasse des Migros-Restaurants am Löwenplatz.

Einer der Helikopter ist klar als Rega-Rettungshelikopter zu erkennen, der zweite gehört zur Firma Fuchs Helikopter. Die enge Formation und die wiederholten Flugbewegungen wirken wie einstudiert. Parallel dazu erreicht die Blick-Redaktion eine Einladung der Rega, in der sie auf ihren «neuesten Rettungshelikopter» und Events aufmerksam macht. Die Frage liegt nahe: Handelt es sich um einen Übungsflug – oder um etwas anderes?

Es handelte sich um Filmaufnahmen

Auf Anfrage von Blick gibt die Rega Entwarnung. «Es handelte sich um keine Einsatzlage, sondern um Filmaufnahmen», teilt der Mediensprecher mit. Mehr Details wollte er allerdings nicht verraten. Tatsächlich war der neue Rega-Helikoptertyp im Einsatz – aber glücklicherweise nicht für einen Notfall.



