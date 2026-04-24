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Seltsames Helikopter-Manöver über der Stadt Zürich
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Was macht die Rega da?Helikopter-Manöver über Zürich

Was treibt denn die Rega da?
Helikopter-Manöver über Zürich sorgt für Aufsehen

Zwei Helikopter drehen eigenartige Runden über dem Hauptbahnhof und um den Uetliberg. Notfall oder Übungseinsatz? Blick hat bei der Rega nachgefragt.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
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Am Freitagmorgen konnte man ein seltsames Helikoptermanöver über Zürich beobachten.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zwei Helikopter kreisen am Freitagmorgen über Zürich, sorgen für Aufsehen
  • Rega: Es handelte sich um Filmaufnahmen, keinen Notfalleinsatz
  • Neuer Rega-Helikopter im Einsatz, genaue Details bleiben geheim
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Daniel MacherRedaktor News

Zwei Helikopter sorgen am Freitagmorgen über Zürich für Aufsehen. Die Maschinen kreisen zunächst über dem Hauptbahnhof, später ziehen sie eng beieinander Runden rund um den Uetliberg. Beobachtet und gefilmt wird die Szene von einem Leserreporter auf der Terrasse des Migros-Restaurants am Löwenplatz.

Einer der Helikopter ist klar als Rega-Rettungshelikopter zu erkennen, der zweite gehört zur Firma Fuchs Helikopter. Die enge Formation und die wiederholten Flugbewegungen wirken wie einstudiert. Parallel dazu erreicht die Blick-Redaktion eine Einladung der Rega, in der sie auf ihren «neuesten Rettungshelikopter» und Events aufmerksam macht. Die Frage liegt nahe: Handelt es sich um einen Übungsflug – oder um etwas anderes?

Es handelte sich um Filmaufnahmen

Auf Anfrage von Blick gibt die Rega Entwarnung. «Es handelte sich um keine Einsatzlage, sondern um Filmaufnahmen», teilt der Mediensprecher mit. Mehr Details wollte er allerdings nicht verraten. Tatsächlich war der neue Rega-Helikoptertyp im Einsatz – aber glücklicherweise nicht für einen Notfall.

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