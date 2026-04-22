Am Dienstag musste ein 63-jähriger Mann ins Spital gebracht werden. Er stürzte mit seinem Traktor einen Hang hinunter, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 7.30 Uhr am Dienstagmorgen ereignete sich in Seewen im Kanton Solothurn ein schwerer Unfall. Wie die Kantonspolizei Solothurn schreibt, war ein 63-jähriger Traktorfahrer auf der Eichenberg-Forststrasse unterwegs, wo er aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse abkam.

Der Traktor stürzte in der Folge einen Steilhang hinunter, überschlug sich und kam erst nach etwa 50 Metern an einem Baum zum Stillstand. Der Verunfallte wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der Mann musste mit der Rega ins Spital gebracht werden. Die Unfallursache ist in Abklärung, heisst es in der Mitteilung