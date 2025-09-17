Les randonnées en Suisse sont plus physiques que dans beaucoup d'autres pays. Les touristes sous-estiment souvent la montagne. C'est ce qui est arrivé cette semaine à deux streamers sur le Schilthorn, dans les Alpes bernoises, en direct sur Twitch.

A bout de forces, un influenceur panique lors d'une randonnée dans les Alpes

1/7 Le streamer RelicKris se promène sur le Schilthorn dans les Alpes bernoises avec un boîtier d'ordinateur sur le dos. Photo: Capture d'écran / Twitch

Alexander Terwey

En Suisse, nous sommes habitués à faire de «petites promenades» à la montagne. Mais ce n'est pas le cas pour de nombreux touristes. Il est donc parfois judicieux de faire demi-tour, surtout si votre corps vous envoie des signaux d'alarme.

RelicKris, un streamer de Stockholm, a voulu prouver lundi à ses 21'000 abonnés sur Twitch qu'il pouvait atteindre le sommet. Pour son exploit, Kris – de son vrai nom – a choisi le Schilthorn dans les Alpes bernoises. Mais une simple randonnée en montagne était beaucoup trop basique pour Kris. Il a donc décidé se s'attacher un boîtier d'ordinateur sur le dos et a entamé sa randonnée avec Emilija, une amie streameuse.

Durant ce stream Twitch de plus de 14 heures, Kris et Emilija se filment l'un l'autre, et parfois, Kris se filme lui-même, toujours avec le boîtier d'ordinateur du fabricant Fractal, sponsor de la vidéo.

«Je veux être vu»

La randonnée se déroule d'abord sans encombre. Kris et Emilija voient passer des vaches et profitent d'une vue panoramique pendant plusieurs pauses: une idylle digne d'une carte postale. Mais quelques heures plus tard, tout bascule. Après huit heures et demie, Kris semble épuisé. Le jeune homme respire difficilement et a besoin de repos.

«Laisse Emilija porter le sac à dos pour que ton corps puisse se reposer», suggère un abonné dans le live. «Non, je fais ça pour une raison», rétorque Kris: «Je veux me faire une place dans l'industrie Twitch, je veux être vu.» Il se ressaisit et continue d'avancer.

Après quelques heures, Kris semble épuisé. Photo: Capture d'écran / Twitch

Après neuf heures et plusieurs mètres de dénivelé, le vent devient si fort que Kris est à peine audible dans la vidéo, mais il reste optimiste. Quand soudain, au bout de dix heures, rien ne va plus. «Elle a trop peur pour continuer», dit Kris en regardant Emilija, blottie derrière lui. «C'est effrayant.»

Selon lui, le chemin a disparu. Plus tard, le jeune homme comprendra qu'ils ont pris un itinéraire de déviation. En effet, le véritable sentier a été emporté par les eaux. Le terrain sur lequel ils se trouvent est escarpé et en partie non stabilisé.

«C'est le pire endroit»

«Emi est comme paralysée», explique Kris à ses spectateurs. «Je ne peux pas le faire, je n'y arrive tout simplement pas», ajoute-t-elle d'une voix tremblante. Un spectateur soupçonne Emilija de faire une crise de panique. «C'est le pire endroit pour faire une crise de panique», dit Kris.

Emilija finit par lancer un appel d'urgence. «Je n'ai pas les moyens de me payer un hélicoptère», lui lance Kris. «Moi non plus», poursuit la jeune femme de 21 ans. Mais les pales du rotor se font déjà entendre. Emilija leur fait signe. Les sauveteurs emmènent la jeune femme, mais pas Kris.

Environ une heure plus tard, le streamer atteint le sommet du Schilthorn. Photo: Capture d'écran / Twitch

Son acolyte reste seul sur la montagne et affirme pouvoir continuer à marcher. Il repart et continue de filmer son ascension. De nombreux abonnés commencent à s'inquiéter, mais des commentaires négatifs apparaissent aussi: «crétin», écrit par exemple un spectateur. Une petite heure plus tard, Kris atteint le Schilthorn et le téléphérique salvateur qui descend. «On a réussi», crie-t-il à la caméra. Est-ce que ça en valait la peine?

Interrogée par Blick, une porte-parole de la Rega confirme avoir eu connaissance de l'incident. Cependant, la Rega n'a agi qu'en tant qu'intermédiaire. Air Glaciers a mené l'opération de sauvetage. Une porte-parole d'Air Glaciers a également confirmé cette information. Elle n'a toutefois pas pu fournir d'autres informations pour des raisons de protection des données.