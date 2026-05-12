Le cardinal haut-valaisan Emil Paul Tscherrig est décédé mardi matin à Rome à 79 ans. Né à Unterems, il était l'un des deux seuls cardinaux électeurs suisses. Le pape Léon XIV a salué son «service fidèle».

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a perdu l'un de ses deux seuls cardinaux électeurs. Mgr Emil Paul Tscherrig est décédé, mardi matin à Rome, selon le site cath.ch et un communiqué de la Conférence des évêques suisses. Originaire d'Unterems, le Haut-Valaisan avait 79 ans.

Avec ce décès, le cardinal Kurt Koch, préfet du dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens, devient le seul cardinal suisse électeur encore en vie. Dans un télégramme publié en début d'après-midi, le pape Léon XIV a rendu hommage au «service fidèle» de ce diplomate pontifical.

Sa devise épiscopale, «le Christ est mon espérance», résume une vie donnée à l’Evangile et à l’Église universelle, a réagi la Conférence des évêques suisses (CES), dans un communiqué. La CES a également rendu hommage à Mgr Emil Paul Tscherrig «pour son parcours remarquable, son sens du dialogue et son attachement à une église fidèle à sa mission, respectueuse des personnes et ouverte à la collaboration».

Une importante carrière diplomatique

Né le 3 février 1947 à Unterems, dans le Haut-Valais, Emil Paul Tscherrig a été ordonné prêtre en 1974 et incardiné dans le diocèse de Sion. Le Père Tscherrig demande alors à son évêque d’étudier les questions morales qui agitent sa génération, mais il est finalement envoyé faire un doctorat de droit canonique à l’Université grégorienne de Rome. Dès 1978, il est appelé à rejoindre le service diplomatique du St-Siège. Il a notamment œuvré à la préparation des voyages diplomatiques du pape Jean Paul II, de 1985 à 1996.

Le 4 mai 1996, il est nommé archevêque de Voli (siège titulaire situé actuellement en Tunisie) et est ordonné le 27 juin 1996. Durant sa longue carrière diplomatique, il a successivement été nonce apostolique au Burundi (1996), aux Antilles (2000), en Corée et Mongolie (2004), en Suède, au Danemark, en Finlande, en Islande et en Norvège (2008), en Argentine (2012), et enfin en Italie et à Saint-Marin (2017), le premier non-Italien nommé à cette ultime fonction, depuis 1929.

Ses qualités de médiateur l’ont notamment mené à agir en tant que médiateur dans la crise politique et économique qui a secoué le Vénézuela, en 2023. Le cardinal était aussi reconnu pour son sens pastoral, n’hésitant pas à plaider la cause des migrants en Italie ou à regretter le manque de partenariat de l’Europe avec l’Afrique, selon le portail catholique suisse Cath.ch.

Le 30 septembre 2023, Mgr Tscherrig a été nommé cardinal – le troisième Valaisan de l'Histoire – par le pape François. Il a ensuite participé à ce titre au conclave qui a élu le nouveau pape Léon XIV après le décès de son prédécesseur. Le 11 mars 2024, Mgr Tscherrig avait renoncé à sa fonction. Quelques mois plus tard, le pape François lui avait cependant confié une ultime mission comme membre du conseil supervisant l’Institut pour les œuvres de religion, la banque privée du Vatican.