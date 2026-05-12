DE
FR

Hommage du pape Léon XIV
Le cardinal haut-valaisan Emil Paul Tscherrig est décédé

Le cardinal haut-valaisan Emil Paul Tscherrig est décédé mardi matin à Rome à 79 ans. Né à Unterems, il était l'un des deux seuls cardinaux électeurs suisses. Le pape Léon XIV a salué son «service fidèle».
Publié: 16:13 heures
Emil Paul Tscherrig, sur la place Saint-Pierre au Vatican, le samedi 30 septembre 2023.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a perdu l'un de ses deux seuls cardinaux électeurs. Mgr Emil Paul Tscherrig est décédé, mardi matin à Rome, selon le site cath.ch et un communiqué de la Conférence des évêques suisses. Originaire d'Unterems, le Haut-Valaisan avait 79 ans.

A lire aussi
Le catholicisme «tradi» séduit une jeunesse suisse conservatrice
Avec vidéo
Retour à la messe en latin
Le catholicisme «tradi» séduit de jeunes Suisses
L'affaire Marguerat/Protestinfo met RTSreligion et son coresponsable dans l'embarras
Lié à l'affaire Protestinfo
L'affaire du théologien accusé d'abus crée des remous à la RTS

Avec ce décès, le cardinal Kurt Koch, préfet du dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens, devient le seul cardinal suisse électeur encore en vie. Dans un télégramme publié en début d'après-midi, le pape Léon XIV a rendu hommage au «service fidèle» de ce diplomate pontifical.

Sa devise épiscopale, «le Christ est mon espérance», résume une vie donnée à l’Evangile et à l’Église universelle, a réagi la Conférence des évêques suisses (CES), dans un communiqué. La CES a également rendu hommage à Mgr Emil Paul Tscherrig «pour son parcours remarquable, son sens du dialogue et son attachement à une église fidèle à sa mission, respectueuse des personnes et ouverte à la collaboration».

Une importante carrière diplomatique

Né le 3 février 1947 à Unterems, dans le Haut-Valais, Emil Paul Tscherrig a été ordonné prêtre en 1974 et incardiné dans le diocèse de Sion. Le Père Tscherrig demande alors à son évêque d’étudier les questions morales qui agitent sa génération, mais il est finalement envoyé faire un doctorat de droit canonique à l’Université grégorienne de Rome. Dès 1978, il est appelé à rejoindre le service diplomatique du St-Siège. Il a notamment œuvré à la préparation des voyages diplomatiques du pape Jean Paul II, de 1985 à 1996.

Le 4 mai 1996, il est nommé archevêque de Voli (siège titulaire situé actuellement en Tunisie) et est ordonné le 27 juin 1996. Durant sa longue carrière diplomatique, il a successivement été nonce apostolique au Burundi (1996), aux Antilles (2000), en Corée et Mongolie (2004), en Suède, au Danemark, en Finlande, en Islande et en Norvège (2008), en Argentine (2012), et enfin en Italie et à Saint-Marin (2017), le premier non-Italien nommé à cette ultime fonction, depuis 1929.

Ses qualités de médiateur l’ont notamment mené à agir en tant que médiateur dans la crise politique et économique qui a secoué le Vénézuela, en 2023. Le cardinal était aussi reconnu pour son sens pastoral, n’hésitant pas à plaider la cause des migrants en Italie ou à regretter le manque de partenariat de l’Europe avec l’Afrique, selon le portail catholique suisse Cath.ch.

Le 30 septembre 2023, Mgr Tscherrig a été nommé cardinal – le troisième Valaisan de l'Histoire – par le pape François. Il a ensuite participé à ce titre au conclave qui a élu le nouveau pape Léon XIV après le décès de son prédécesseur. Le 11 mars 2024, Mgr Tscherrig avait renoncé à sa fonction. Quelques mois plus tard, le pape François lui avait cependant confié une ultime mission comme membre du conseil supervisant l’Institut pour les œuvres de religion, la banque privée du Vatican.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus