En septembre, il y aura quelques changements en Suisse. Spotify modifie le prix de ses abonnements, le tunnel du Gothard ferme durant plusieurs nuits et une compagnie aérienne américaine réduit ses vols vers la Suisse.

Voici ce qui va changer en Suisse en septembre

Voici ce qui va changer en Suisse en septembre

1/6 En septembre, il y aura quelques changements en Suisse.

Alexander Terwey et Keystone-SDA

1 Des ampoules interdites

Dès le 1er septembre, la vente de certaines ampoules sera interdite en Suisse. Trois types d'ampoules sont concernés: les lampes fluorescentes linéaires (T8), des lampes halogènes haute tension (G9) et les lampes halogènes basse tension (G4, GY6, 35).

L'importation de ces lampes est déjà interdite depuis la fin de l'été 2023, mais les commerçants pouvaient continuer à écouler leurs stocks. Cette pratique est désormais révolue, même si l'usage privé des lampes n'est pas interdit.

L'interdiction de vente repose sur une directive européenne sur l'écoconception, adoptée par la Suisse. Cette directive fixe des exigences minimales plus strictes en matière d'efficacité énergétique pour des produits comme les lampes. De plus, les substances nocives doivent aussi être réduites, en l'occurrence le mercure pour les lampes.

2 Fermetures du tunnel du Gothard

Alors que le tunnel du Gothard a déjà fermé pendant plusieurs nuits en juin, les prochaines fermetures nocturnes sont déjà prévues pour septembre.

Le TCS a répertorié toutes les fermetures sur son site web. Ces dernières seront en vigueur chaque soir de 20h jusqu'à 5h du matin:

8 au 12 septembre (4 nuits)

15 au 19 septembre (4 nuits)

22 au 26 septembre (4 nuits)

29 septembre au 3 octobre (4 nuits)

Le TCS recommande de contourner le tunnel par le col du Gothard.

3 Spotify coûte plus cher

Spotify, leader du marché du streaming musical, augmente à nouveau ses tarifs d'abonnement après environ deux ans. Ses prix devraient augmenter à partir de septembre, notamment en Europe, en Asie, en Amérique latine et en Afrique, a annoncé l'entreprise suédoise.

Spotify n'a pas encore donné d'indications sur les futurs niveaux de prix dans les différents pays. Cependant, un e-mail envoyé aux abonnés a révélé que le prix d'un abonnement en euros passerait de 10,99€ à 11,99€.

En Suisse, le même abonnement coûte 13,95€ (soit 13,05 chf). Spotify compte 696 millions d'utilisateurs à travers le monde, dont 276 millions d'abonnés payants.

4 Moins de vols vers la Suisse

Delta Airlines, la deuxième plus grande compagnie aérienne du monde, a adapté son programme de vols pour l'automne, selon le portail Aeroroutes. Ce changement impacte six liaisons vers l'Europe, dont deux vers la Suisse.

Dès le 8 septembre 2025, la compagnie aérienne n'assurera plus que trois vols par semaine entre Atlanta et Zurich, au lieu de sept. Un Airbus A330-200 assurera cette liaison, remplaçant l'ancien Boeing 767-300ER.

De plus, dès le 3 septembre 2025, il n'y aura plus que cinq vols par semaine entre New York JFK et Genève, contre sept actuellement. Entre le 1er septembre et le 11 octobre, il n'y aura plus que quatre vols par semaine. Un Boeing 767-400ER remplacera l'ancien 767-300ER sur cette ligne.

5 Swiss reprend ses vols vers Tel Aviv

Swiss reprendra ses vols à destination et au départ de Tel Aviv dès le 25 septembre, soit quatre jours plus tôt que prévu. La compagnie aérienne suisse réagit ainsi à la forte demande sur cette ligne, indique-t-elle, précisant que «le nombre d'avions et d'équipages disponibles est suffisant pour cette reprise anticipée».

Un vol quotidien est prévu avec un Airbus A330-300 sous le numéro de vol LX252, le vol de retour vers Zurich s'effectuant sous le numéro de vol LX253.

6 Ikea lance un nouveau système de fidélité

Ikea Suisse lance un nouveau système de fidélité en septembre, réservé aux membres Ikea Family. Désormais, ils peuvent cumuler des points sur leur compte et bénéficier de promotions. Pour chaque tranche de 5 francs dépensée, ils reçoivent un point de fidélité.

Les points peuvent être échangés contre des bons d'achat. Mais attention: une fois échangés, les bons d'achat ne sont valables que 30 jours. Il est donc conseillé d'échanger vos points contre un bon peu avant un achat.

7 Changements dans différents cantons

Bourses d'études dans le canton de Zoug

Dès le 1er septembre, le canton de Zoug veut réviser sa loi sur les bourses d'études, modifiée pour la dernière fois en 2006. Le gouvernement poursuit ainsi plusieurs objectifs: plus de bourses disponibles, la possibilité de soumettre des demandes par voie électronique et un nouveau calcul des bourses d'études.

A l'avenir, les moyens financiers d'une personne, y compris ses prestations personnelles «raisonnables», seront comparés au coût de sa formation. En cas de déficit, cette personne aura droit à des compensations.

Un autre objectif de cette réforme globale est d'introduire des bourses pour le marché du travail. Ces bourses doivent promouvoir les qualifications issues d'associations, ainsi que les certificats de langues et d'informatique, et réduire les obstacles à la formation continue pour les salariés.

Limitation de vitesse à 30 km/h dans le canton de Lucerne

Le canton de Lucerne doit traiter les demandes de limitation de vitesse à 30 km/h sur les routes cantonales dans un délai de dix mois. Cette mesure est prévue par une modification du règlement de la circulation routière, approuvée par le Conseil d'Etat et entrée en vigueur le 1er septembre. Elle vise à uniformiser les critères de limitation de vitesse à 30 km/h et à les rendre plus transparents.

Actuellement, le Département des Transports et des Infrastructures a reçu 31 demandes de 19 municipalités visant à limiter la vitesse à 30 km/h sur les routes cantonales. Ces demandes se sont accumulées ces dernières années et seront désormais traitées en tenant compte de la nouvelle réglementation.

Les électeurs lucernois se pencheront cette année encore sur la question de la limitation de vitesse. Une votation sur l'initiative UDC «50 km/h sur les grands axes de circulation urbaine» est prévue le 30 novembre. Cette initiative demande le maintien et la promotion de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sur les «rues à circulation réduite» en zone urbaine.