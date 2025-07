1/4 Un camion a pris feu dans le tunnel du Gothard. Photo: SRF/Matthias Hermann

Alerte dans le tunnel du Gothard: un camion a soudainement pris feu et est en flammes. C'est ce que confirme la police cantonale d'Uri à Blick. Une personne a été blessée. Les pompiers sont actuellement occupés à éteindre le feu. Comme le précise également la police, le tunnel est rempli de fumée et la visibilité est fortement réduite.

Puisque le tunnel est aussi rempli de gaz, le processus de sauvetage prendra probablement encore du temps. En effet, avant de pouvoir commencer à dégager le véhicule, les gaz doivent être évacués. Devant le portail nord, les ambulanciers attendent de pouvoir entrer dans le tunnel.

«Nous avons laissé la voiture»

Un lecteur de Blick roulait à quelques mètres seulement derrière le camion lorsque celui-ci s'est arrêté environ quatre kilomètres après l'entrée du portail nord et a pris feu. Il raconte: «Nous avons abandonné la voiture, laissé la clé sur le contact et couru dans la galerie de secours». Là, ils auraient attendu environ 40 minutes jusqu'à l'arrivée de la police. «Ensuite, nous avons pu faire demi-tour avec les véhicules et repartir». Il poursuit: «Maintenant, nous passons par le col du Gothard, mais nous sommes actuellement dans les bouchons». Pour le moment, le trafic automobile est dévié par le col du Gothard.