Les zones 30 km/h s'étendent désormais dans les villages vaudois. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Conducteurs et conductrices, il faudra lever le pied. Après leur introduction dans les quartiers résidentiels et les grandes villes durant la nuit, les zones 30 km/h s'étendent maintenant dans les campagnes vaudoises, informe «24 heures» ce mercredi 7 mai.

Et cette tendance prend de la vitesse: 21 demandes de création de zones 30 km/h ont été acceptées en 2023, contre 36 l'année précédente, indiquent la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Dernier exemple en date: l'apparition des panneaux de limitation à Villars-le-Terroir (VD). Le syndic Pascal Pollien explique au média vaudois que c'est «une demande de longue date de la population mais qui a été compliquée à mettre en place».

Une mesure efficace contre les accidents

Ces mesures ont d'ailleurs agité la séance du Grand Conseil mardi dernier. Le député libéral-radical (PLR) Alexandre Berthoud et quarante cosignataires ont proposé un moratoire sur l'extension des zones 30 km/h, en rappelant la motion fédérale visant à maintenir la vitesse à 50 km/h sur certaines routes.

Mais cette proposition a été balayée par le Grand Conseil par 52 voix contre, 74 pour et 10 abstentions. Les opposants au moratoire ont appuyé l'importance de l'autonomie communale et les nombreuses demandes de la population pour la création de ces zones.

Bien que peu coûteuses, ces dernières ont un impact non négligeable sur la sécurité et les nuisances sonores. Selon le député Vert David Raedler, elles réduisent de 50% le bruit et les accidents graves, note «24 heures». Mais le processus d'instauration de ces zones reste long et complexe. En 2023 et 2024, 72% des demandes de création de zones 30 km/h ont été acceptées selon ces critères.