Le gouvernement vaudois propose d’autoriser la vente de vin, bière et cidre dans les stations-service, sous licence, en modifiant la loi sur les auberges et débits de boissons.

La LADB interdit actuellement la vente d'alcool dans les stations-service, y compris dans les magasins attenants. (Archive) Photo: KEYSTONE

Le gouvernement vaudois veut autoriser le service et la vente d'alcool non distillé - soit vin, bière et cidre - dans les stations-service, sous réserve de l'obtention d'une licence. Pour ce faire, il propose au Grand Conseil de modifier la loi vaudoise sur les auberges et débits de boissons (LADB).

«Cette autorisation favorise la liberté économique entre les exploitants des stations-service et les autres commerçants. Elle permet également au Canton de Vaud de s'aligner sur une pratique déjà appliquée par d'autres cantons, ainsi que sur les routes fédérales», explique jeudi le Conseil d'Etat dans ses décisions hebdomadaires. Seuls deux autres cantons interdisent la vente d'alcool dans les stations-service, à savoir Genève et Neuchâtel.

La LADB interdit actuellement la vente d'alcool dans les stations-service, y compris dans les magasins attenants. Au niveau fédéral toutefois, cette interdiction a été levée sur les aires d'autoroute en 2021. C'est d'ailleurs cette année-là qu'un parlementaire vaudois avait déposé une initiative pour lever l'interdiction dans le canton. La modification de la loi vaudoise concerne toutes les stations-service. Elle distingue les locaux dans la station elle-même et les locaux séparés de la station.

Jusqu'à 21h00 pour la bière

S'agissant de la vente à l'emporter, les commerces situés dans des stations-service ne pourraient vendre que des boissons fermentées, soit du cidre et du vin jusqu'à l'heure de fermeture et de la bière jusqu'à 21h00, respectivement 20h00 à Lausanne et Renens. Ceux séparés des stations pourraient vendre du cidre et du vin jusqu'à la fermeture ainsi que de l'alcool distillé et de la bière jusqu'à 21h00 respectivement 20h00 à Lausanne et Renens.

S'agissant des établissements permettant la consommation sur place, ils pourraient vendre de la bière, du cidre et du vin jusqu'à l'heure de fermeture et, en plus, de l'alcool distillé pour ceux dont les locaux sont séparés des stations-service. En clair, seul l'alcool distillé reste totalement interdit à la vente à l'emporter et au service sur place dans les stations-service directement.

Les exploitants de stations-service devront solliciter auprès de la Police cantonale du commerce (PCC) leur licence d'établissement avec vente d'alcool et/ou de débit de boissons alcoolisées à l'emporter. Ce sera désormais au Grand Conseil de s'exprimer en plénum sur l'exposé des motifs et projet de loi (EMPL) modifiant partiellement la LADB. Le débat devrait avoir lieu prochainement.