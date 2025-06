Des jeunes, connectés… et fragiles. Et des aînés, aguerris et pleins de joie de vivre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce contraste? Une visite à la résidence Les Bouleaux, à Corgémont (JU) apporte des réponses surprenantes.

Ils sont bien formés, très connectés et grandissent avec des possibilités que peu de générations avant eux ont eu. Et pourtant, la génération Z se sent plus mal que toutes les autres. Seules 15% des personnes les plus jeunes interrogées (entre 15 et 34 ans) ont déclaré se sentir «très bien» psychologiquement, selon une nouvelle enquête représentative menée par l’assureur maladie Groupe Mutuel. À titre de comparaison, dans le groupe des 55 ans et plus, plus d’un tiers des répondants se dit en parfaite santé mentale.

Nous avons interrogés quelques ainés de la résidence Les Bouleaux à Corgémont et leur avons demandé: quel est leur secret de longévité? Josiane Tschanz (71 ans) fait beaucoup de mot croisés et raconte qu'elle a visité pratiquement toute l'Europe en moto, dans sa vie. Daniel Aellen (84 ans), lui, a beaucoup fait de montagne et conseille de faire un petit peu de sport. Faire un métier qui nous plaît, c'est ce que recommande Marlène Vorpe (91 ans) car on y passe quand même beaucoup de temps. Quant à Anne-Marie Beuchat (86 ans): «il faut suivre l'exemple de grand-maman» et manger des croûtes aux fraises!

Ces témoignages montrent que ce sont souvent les choses simples qui rendent heureux. Mais les jeunes souffrent-ils réellement davantage, ou les plus âgés n’osent-ils tout simplement pas l’admettre? Les troubles psychiques sont aujourd’hui certes plus acceptés socialement qu’il y a quelques décennies, mais cette acceptation ne concerne pas toutes les tranches d’âge de la même manière.

Les personnes âgées souffrent en silence ou sont aguerries face aux crises

Les personnes de plus de 55 ans ont souvent grandi dans un environnement où la dépression était perçue comme une faiblesse de caractère et la thérapie comme une honte. Ce stigmate reste profondément enraciné. Beaucoup refoulent leurs problèmes ou n’en parlent tout simplement pas.

Une autre explication est que l’expérience de vie rend plus résilient. Les personnes de plus de 55 ans ont un avantage: elles ont déjà traversé plusieurs épreuves, personnelles ou mondiales.

Les jeunes jonglent avec des défis globaux

La génération Z grandit avec une nouvelle conscience de la santé mentale, mais aussi avec de nouvelles pressions. Alors que les générations précédentes s’inquiétaient surtout de choses concrètes comme le travail ou le logement, les jeunes d’aujourd’hui doivent jongler avec des défis globaux: changement climatique, guerres, fractures sociales, incertitude économique.

S’y ajoute la pression constante de l’auto-optimisation. Les réseaux sociaux imposent une présence continue où la vie personnelle est sans cesse évaluée. Les likes deviennent la mesure de l’estime de soi et les échecs se produisent souvent en public. Beaucoup de jeunes se sentent dépassés, épuisés ou perdus.

Des réalités différentes

Ces chiffres révèlent plus qu’une simple statistique liée à l’âge. Ils reflètent deux réalités très différentes dans le rapport à la santé mentale: tandis que de nombreuses personnes âgées n’ont pas le droit ou ne veulent pas nommer leurs problèmes, beaucoup de jeunes manquent de stabilité pour faire face aux exigences croissantes du monde actuel.

La solution ne réside pas dans une opposition, mais dans un mouvement commun: pour une société qui prend au sérieux le bien-être psychique. À tout âge. En favorisant l’ouverture et la déstigmatisation chez les aînés, et en apportant un allègement structurel et un soutien aux plus jeunes. C’est la seule façon de combler le fossé croissant en matière de santé mentale.