Alors que 9 Suisses sur 10 s'estiment en bonne santé, les femmes et les jeunes déclarent se sentir stressés, mal dans leur peau et isolés, d'après une enquête du Groupe Mutuel. Toutefois, le recours à l'aide psychologique semble se démocratiser dans les moeurs.

Photo: Shutterstock

Luisa Gambaro Journaliste

Les jeunes et les femmes en Suisse seraient les grands oubliés de la santé physique et mentale. C'est en tout cas ce que suggère la dernière enquête du Groupe Mutuel, réalisée auprès de 1500 personnes âgées entre 15 et 74 ans dans tout le pays.

Au premier abord, les résultats semblent encourageants: parmi les participants, en moyenne 9 sur 10 estiment être en bonne santé, un vrai progrès depuis la pandémie.

Cependant, les résultats révèlent aussi des contrastes en termes de genres. Par exemple, 17% des hommes se considèrent en très bonne santé physique contre 13% des femmes, et les mêmes résultats pour la santé mentale sont de 25% contre 18%.

L'enquête révèle aussi un clivage générationnel. Plus de 50% des personnes de plus de 55 ans jugent leur santé mentale très bonne contre 14% des moins de 34 ans. Autre exemple: 25% des seniors se sont sentis seuls contre plus de 50% des jeunes interrogés. Les jeunes et les femmes seraient aussi plus sujets au stress, notamment à cause de leur vie professionnelle.

Malgré tout, les Suisses osent de plus en plus demander de l'aide. Un bon quart de la population a déjà suivi un traitement pour des troubles psychiques. Autre piste de solution: investir dans la technologie, que ce soit dans le monde de la santé avec la thérapie en ligne, ou le monde du travail avec la FemTech.

«Les initiatives visant à soutenir la santé des femmes, telles que la promotion des start-ups dans le domaine de la FemTech ou les offres spécifiques pour les femmes, sont plus que jamais nécessaires», déclaré le PDG du Groupe Mutuel, Thomas Boyer, dans un communiqué.