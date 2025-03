La prévention dans le domaine de la santé permet d'éviter beaucoup de souffrances et des coûts. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse devrait se doter d'une stratégie nationale pour la promotion de la santé et la prévention d'ici 2040. Le Conseil national a tacitement soutenu mercredi une motion de Bettina Balmer (PLR/ZH) en ce sens. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer. Pour la Zurichoise, une vision globale des domaines dans lesquels des mesures de prévention sont nécessaires fait défaut. La prévention dans le domaine de la santé est importante, a-t-elle relevé. Elle permet d'éviter beaucoup de souffrances et des coûts.

Eliminer les éléments «inutiles»

La stratégie doit également permettre d'éliminer les éléments «inutiles» qui sont actuellement financés en matière de prévention. Bettina Balmer a cité certains flyers ou certaines charges liés à Promotion Santé Suisse. Elle a au passage rappelé l'importance de la responsabilité individuelle aussi en matière par exemple de sport ou d'alimentation.

Le Conseil fédéral était favorable à la motion. La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a rappelé la nécessité de prévention dans les domaines des maladies non transmissibles ou des addictions. La stratégie devrait toutefois contenir des objectifs généraux, et non spécifiques. La mise en oeuvre incomberait très majoritairement aux cantons, premiers responsables de la promotion de la santé et de la prévention.