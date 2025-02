Un nouveau portail en ligne sur la santé ouvre en Suisse romande

Le portail de santé en ligne Medinside s'étend à la Suisse romande. La plateforme, jusqu'ici germanophone, propose désormais des contenus en français et vise à devenir le principal point de contact numérique pour les professionnels de la santé dans toute la Suisse.

Un nouveau portail en ligne sur la santé – Medinside – ouvre en Suisse romande. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse romande accueille une nouvelle voix dans le paysage médiatique de la santé. Après l'allemand, le portail d’actualités en ligne Medinside est désormais disponible en français. En s’implantant en Suisse romande, Medinside affirme son ambition de devenir le rendez-vous numérique incontournable des professionnels et des décideurs du secteur de la santé dans toute la Suisse, explique la plateforme dans un communiqué diffusé mardi.

Sur medinside.ch/fr, la plateforme propose une information ciblée sur l'actualité des hôpitaux, des cliniques et des cabinets médicaux, sur la vie quotidienne des professionnels de la santé, sur les politiques sanitaires, les innovations en cybersanté et les enjeux liés aux ressources humaines du secteur. Le tout avec un focus spécifique sur les réalités et besoins de la Suisse romande.

Medinside compte près de 250'000 visiteurs mensuels en Suisse alémanique, 15'000 abonnés à sa newsletter et des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. La plateforme, qui se présente comme un projet indépendant, a été fondée en 2015 par des créateurs de start-up et des journalistes de Zurich et de Winterthour.