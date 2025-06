Carrossière-peintre à Thal (SG), Fiona Bärlocher s’apprête à participer en tant que championne régionale aux SwissSkills de septembre. Elle incarne la précision, le talent et le changement dans un métier autrefois dominé par les hommes.

Chaque geste est parfait. Chez Fiona Bärlocher, la concentration et la routine comptent. Photo: Fabienne Bühler

Concentrée, Fiona Bärlocher, 20 ans, dirige son pistolet à peinture sur la carrosserie d’une Audi grise. Ses gestes sont calmes, réguliers, précis. La voiture est méticuleusement protégée par du ruban: la teinte «gris mousson» ne doit apparaître qu’aux bons endroits. Fiona porte une combinaison de protection, avec un masque alimenté en air par un régulateur placé dans son dos.

Elle est carrossière-peintre de formation. Et ici, dans la cabine de peinture du CarCenter Eugster à Thal (SG), elle est dans son élément.

Fiona compte parmi les meilleures jeunes carrossières-peintres de Suisse orientale. Elle a remporté les sélections régionales des SwissSkills 2025 et affrontera les meilleurs du métier lors de la finale en septembre.

Originaire de Thal, Fiona est passionnée par son métier: «Il y a bien plus que la simple peinture. C’est un travail de grande précision, où l’on peut créer – et c’est ce que j’aime», explique-t-elle. Très tôt, elle savait qu’elle voulait exercer un métier manuel. Après un stage en carrosserie-peinture, elle a su que c’était ce qu’elle cherchait. Pourquoi ? «On répare quelque chose de cassé, on le rend à nouveau beau», résume-t-elle simplement.

Fiona échange avec son patron, Fabian Eugster. Photo: Fabienne Bühler

Dans l’atelier, rien n’est laissé au hasard

Au-delà de la précision et de la rigueur, le métier exige une vraie dextérité. Fiona ponce les petites bosses dans la tôle, les comble avec de la pâte de remplissage. Pour les irrégularités plus importantes, elle utilise du mastic. Une fois la surface parfaitement lisse, c'est là que l’œil entre en jeu: «Il existe des dizaines de nuances de rouge ou de bleu. Si la nouvelle teinte ne correspond pas exactement à celle du reste de la carrosserie, cela saute aux yeux.» Et si le vernis transparent n’est pas appliqué avec régularité, la voiture se couvre d’un effet indésirable: la fameuse «peau d’orange».

Longtemps considéré comme un métier typiquement masculin, le domaine de la peinture en carrosserie évolue. Fiona en est la preuve, mais elle n’est pas seule. Aujourd’hui, une personne en formation sur quatre est une femme, et selon l’association Carrosserie Suisse, c’est également le cas pour les examens de fin d’apprentissage réussis. Même tendance aux SwissSkills 2025: environ un tiers des participant·es qualifié·es sont des femmes. Pour la jeune génération, cette parité naissante va de soi.

Mais l’égalité n’est pas encore acquise. «Il y a encore des gens qui pensent qu’une femme n’est pas faite pour ce métier», déplore Fiona. «Ce n’est pas le sexe qui compte, mais la personne.» Que les écarts restent bien réels – en matière de reconnaissance ou de salaire – ne l’empêche pas de rester fidèle à sa philosophie: convaincre par le travail, pas par les discours.

Au CarCenter Eugster, il est même arrivé que les femmes soient majoritaires dans la cabine de peinture. «Ce qui m’importe, c’est de transmettre le goût du métier à des jeunes motivé·es, quel que soit leur genre», explique Fabian Eugster, propriétaire de l’entreprise.

«Une équipe mixte, c’est une richesse. Des regards différents, des méthodes variées – cela a souvent un effet positif sur le climat d’équipe et sur la qualité du travail. Et en tant qu’entreprise formatrice, nous avons à cœur d’offrir aux jeunes une base solide pour construire leur avenir», conclut le patron de Fiona.

Certaines parties de la voiture sont minutieusement masquées pour que la peinture n’atteigne que les zones prévues. Photo: Fabienne Bühler

Fiona vise le titre aux SwissSkills

Très bientôt, Fiona Bärlocher pourra montrer l’étendue de son talent aux SwissSkills. «Je n’aurais jamais imaginé remporter les championnats régionaux», confie-t-elle, encore un peu étonnée. La finale, qui se tiendra du 17 au 21 septembre à Berne, sera encore une étape supérieure. Fiona y affrontera les meilleures professionnelles et les meilleurs professionnels de Suisse. «Depuis la qualification régionale, je sais que j’ai du potentiel et que je peux avancer. À Berne, je veux prouver qu’avec de la volonté, on peut aller loin. Et si je gagne, ce sera aussi une réponse à tous ceux qui doutent encore des femmes dans notre métier.»

Pour elle, la compétition est aussi un levier de développement personnel. «Je veux participer pour gagner en expérience et me perfectionner», explique la jeune femme de 20 ans.

Et Fiona ne fait que commencer. «Ce métier offre mille façons d’évoluer. On peut se spécialiser dans les dégâts de grêle, se concentrer sur le covering ou même apprendre la tôlerie.»

Son rêve ultime? Travailler un jour sur des voitures de collection, là où la peinture a vieilli, et redonner aux carrosseries leur éclat d’origine.