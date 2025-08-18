Quelles sont les baskets qu’il vous faut?

Entre romantisme rétro, fonctionnalité et futurisme: les baskets reflètent la mode de notre époque. Et vous, où vous situez-vous? Parmi cinq univers de style, découvrez quelle paire correspond à votre look et à votre caractère.

Depuis longtemps, les baskets ne sont plus de simples chaussures de sport confortables. Elles sont une déclaration, un outil stylistique et l’expression même de la personnalité. Mais au milieu de tous ces modèles et tendances, une question se pose: quelles sont les baskets qui me vont le mieux? Nous avons passé au crible cinq styles incontournables – du plus classique au plus futuriste – pour vous aider à trouver votre perfect match.

Court – Classique et facile à combiner

Imaginée dans les années 70 et 80, la Court Sneaker était initialement prévue pour faire du sport, et plus spécialement pour le tennis ou le basketball. Le modèle JAPAN S™ d’ASICS, lancé sur le marché en 1981, fait aujourd’hui renaître l’héritage du basketball de la marque japonaise. Sa version actuelle séduit par sa silhouette basse, son bout rétro et ses couleurs classiques. Ces baskets se combinent à l’infini: pour partir en city trip, aller en festival ou tout simplement au bureau.

Pour celles et ceux qui aiment un look épuré, polyvalent et élégant. Les Court Sneakers sont idéales pour les personnes à la fois classiques et modernes, qui veulent rester libres de leurs mouvements.

Classic Heritage – Le rétro avec style

Ces baskets s’inspirent des légendaires chaussures de course des années 70 à 90. Introduites comme chaussures performantes, elles sont aujourd’hui des objets cultes au charme rétro. Les modèles LYTE CLASSIC™ d’ASICS sont très sobres et s’adaptent à toutes les tenues, du look sportif au smart casual.

Pour les fans de rétro et de streetwear et celles et ceux qui aiment les silhouettes classiques relevées d’une touche de nostalgie. Classic Heritage, c’est l’alliance du style, du confort et de l’intemporalité.

Vintage Tech – Retour vers le futur

Au tournant du millénaire, le monde des baskets misait sur la technologie et le design futuriste. Matières en mesh, détails réfléchissants et systèmes d’amorti dominaient alors la scène. Beaucoup de ces modèles font aujourd’hui leur grand retour, à l’image de la GEL-1130™ d’ASICS. Un véritable classique qui reflète l’esthétique des chaussures de course de la fin des années 2000.

Pour les avant-gardistes, les fans de culture pop et celles et ceux qui aiment jouer avec la mode. Idéal pour les personnes audacieuses qui aiment se démarquer de la foule.

Urban Trail – Fonctionnel et tendance

Quand la fonctionnalité rencontre la mode. Les baskets Urban Trail semblent taillées pour la montagne, mais elles sont tout aussi adaptées au quotidien urbain. Avec leurs semelles robustes, leurs matières déperlantes et leurs tons terreux, elles créent un lien entre la nature et la ville. La GEL-VENTURE™ 6 d’ASICS a été pensée pour les exploratrices et explorateurs d’aujourd’hui.

Pour les digital nomads, les citadines et citadins proches de la nature et les fans de la mode outdoor. Vous aimez les looks pratiques qui respirent l’aventure? Alors ce style est fait pour vous.

Vis-Tech – Le futur à vos pieds

Vis-Tech signifie Visible Technology, c’est-à-dire des baskets dotées d’une fonctionnalité clairement visible et d’une esthétique high-tech. Né de collaborations avec des designers de techwear ou des équipes d’innovation de grandes marques, ce style futuriste s’invite déjà dans le présent. La GEL-QUANTUM KEI™ d’ASICS s’inspire de l’expression japonaise kei, synonyme de légèreté. Elle offre un confort pensé pour maintenir le corps et l’esprit en harmonie tout au long de la journée.

Pour celles et ceux qui s’intéressent à la technologie, au design et aux enjeux de demain. Vous adorez les designs qui sortent de l’ordinaire, vous vibrez pour l’innovation et vous aimez vous démarquer? Alors votre style, c’est Vis-Tech.