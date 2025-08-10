DE
Deux heures d'attente
Douze kilomètres de bouchons à l'entrée sud du Gothard

Des bouchons massifs entravent le trafic au tunnel du Gothard. Le TCS rapporte une attente de deux heures au sud, avec des perturbations similaires sur l'itinéraire du San Bernardino. Ces embouteillages devraient persister les week-ends d'août.
Publié: 18:02 heures
Des bouchons massifs entravent le trafic au tunnel du Gothard.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Le retour des vacances a provoqué des bouchons au Gothard. Dimanche après-midi, la colonne de voitures s'étirait sur douze kilomètres au portail sud du tunnel routier, soit une attente de deux heures, selon le Touring Club Suisse (TCS).

L'itinéraire conseillé passant par l'autoroute A13 et le tunnel du San Bernardino était lui aussi engorgé. Le trajet était rallongé entre Rothenbrunnen et Reichenau en direction de Coire et à Bellinzone en direction du nord. Le trafic était encore surchargé après le tunnel du San Bernardino.

Samedi, on avait déjà compté onze kilomètres de bouchons devant le portail sud du tunnel routier du Gothard. Des colonnes de véhicules se sont également formées devant l'entrée nord du Gothard. La file a atteint trois kilomètres samedi et dimanche, pour un temps d'attente de 30 minutes.

Dans ses prévisions de trafic pour cet été, le TCS s'attendait à un très fort trafic de retour durant les week-ends d'août. Jusqu'aux 23 et 24 août, de longs bouchons devraient donc encore se former près d'Airolo les samedis et dimanches.

