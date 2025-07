Avis aux automobilistes, ne vous faites pas arnaquer cet été!

1/4 Si vous partez en vacances en voiture, par exemple en Italie, faites attention à ces arnaques. Photo: IMAGO/Depositphotos

Andreas Engel

Avis aux automobilistes: si vous partez en vacances en voiture ou que vous en louez une sur place, méfiez-vous des astuces légales et illégales pour ne pas jeter vos sous par la fenêtre. Voici les situations dans lesquelles redoubler de prudence.

Assurances complémentaires

Les vacances en avion sont parfois synonymes de stress, entre les files d'attente pour enregistrer les valises, l'embarquement et le tapis à bagages. Si vous avez réservé une voiture de location, il vous faut à nouveau patienter pour la récupérer et lorsque votre tour arrive enfin, vous êtes encore pris par le temps pour ne pas faire attendre les autres vacanciers derrière vous.

Certaines agences de location en profitent pour vous obliger à souscrire une assurance complémentaire au moment de signer les papiers, même si vous avez déjà souscrit une assurance tous risques! Dans ce cas, restez calme, lisez attentivement les contrats et ne signez qu'après avoir répondu à toutes les questions.

Un service d'essence coûteux

Si vous voyagez en voiture en Italie, sachez qu'il existe une règle particulière dans les stations-service: contrairement à la Suisse, notre voisin du sud compte encore de nombreuses pompes appelées «Servito», c'est-à-dire avec un pompiste. Et cette aide à la pompe peut coûter cher, jusqu'à 20 centimes par litre d'essence! Pour un réservoir de 50 litres, c'est dix francs de plus.

Mais même si vous faites le plein vous-même, veillez à le faire à une pompe libre-service («Fai da te»). Si le prix indiqué sur la pompe à essence «Servito» est plus élevé, il doit être payé même si vous avez fait le plein sans aide à la pompe.

Acheter des options inutiles

Autre astuce dans les stations-service italiennes sur l'autoroute: le personnel peut essayer de vous vendre des options inutiles, comme des balais d'essuie-glace neufs ou de l'huile moteur fraîche, même si les vôtres sont encore en parfait état.

Repoussez ces tentatives avec gentillesse mais fermeté et veillez, même en payant en espèces, à ne pas régler l'addition avant d'avoir la monnaie au comptoir.

Fausses pannes

En Italie de nouveau, les conductrices dénoncent ce qu'on appelle «l'astuce du rétroviseur». Des escrocs prétendent avoir été éraflés lors d'un dépassement et que leur carrosserie ou leur rétroviseur extérieur ont été endommagés. Ils vous demandent alors de l'argent en dédommagement et vous montrent comme preuve une bande noire (peinte) sur la carrosserie. Un conseil: si vous insistez pour appeler la police, généralement les escrocs prennent la fuite assez vite.

Mais il n'y a pas qu'en Italie que les automobilistes doivent être vigilants. Les vacanciers en Espagne et dans les Balkans signalent régulièrement des fausses pannes. Il s'agit souvent d'une roue arrière cassée ou un carter d'huile qui fuit, obligeant les conducteurs peu méfiants à s'arrêter. Un conseil: si quelqu'un vous prévient d'une panne en conduisant et vous demande de vous arrêter, montrez votre téléphone portable pour appeler les secours. Ne sortez jamais de votre voiture et laissez les portes verrouillées afin que les escrocs ne puissent pas voler vos objets de valeur.

Faux agents de stationnement

Les faux agents de stationnement sont un phénomène particulièrement courant dans les stations balnéaires des Balkans. Dès que vous vous garez, ils viennent vous chercher et vous réclament une taxe, sans reçu ni autorisation. Souvent, ils menacent ceux qui refusent, et peuvent même aller jusqu'à endommager leur véhicule, dans le pire des cas.

Par conséquent, privilégiez les parkings officiels, idéalement surveillés, ou renseignez-vous auprès de l'hôtel le plus proche sur les possibilités de stationnement. Si vous utilisez un parking non officiel, prenez au moins des photos de votre voiture ou, en cas de doute, payez la petite taxe pour éviter tout problème.