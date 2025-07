De nombreux pièges financiers se cachent sur les autoroutes européennes. Comme un nouveau système de péage sans caisse ni barrière. Si l'on ne fait pas attention, on paie encore plus cher. Une bonne préparation permet toutefois d'éviter les frais supplémentaires.

Dans la plupart des pays européens, la plaque d'immatriculation est automatiquement enregistrée par caméra sur l'autoroute.

Nathalie Benn

Les radars cachés et autres astuces des autorités routières frustrent les automobilistes en route vers leurs vacances d'été. Récemment, la dernière trouvaille de l'Italie a fait la une des journaux. Ce n'est qu'après de vives manifestations que les Italiens ont mis fin à l'arnaque des radars masqués le mois dernier.

Chez nos voisins du sud, les radars doivent désormais être annoncés au moins un kilomètre à l'avance. Mais les frais supplémentaires imprévus sur le trajet en voiture pour les vacances d'été sont loin d'être terminés. En effet, de plus en plus de destinations touristiques européennes convertissent leurs autoroutes au système moderne de péage dit «free flow»: plus de barrières au péage, la facturation se fait en ligne.

Au lieu de faire s'arrêter les automobilistes, une caméra installée sur de nombreux tronçons d'autoroute enregistre automatiquement chaque véhicule et sa plaque d'immatriculation à son passage. Les conducteurs doivent donc surveiller eux-mêmes le péage, ce qui peut vite devenir source de confusion.

Comment fonctionne ce système?

Le plus simple: avant de partir, achetez un boîtier de péage qui se fixe sur votre pare-brise et qui, selon le modèle, peut être utilisé dans plusieurs pays. Vous pouvez aussi vous enregistrer en ligne auprès de l'opérateur autoroutier concerné avec votre plaque d'immatriculation. Les conducteurs pourront ensuite payer le péage via ce compte.

Mais attention: les opérateurs sont différents selon le pays, et parfois même la région. Si vous ne souhaitez pas prendre le bus, vérifiez impérativement quelle ligne est desservie avant de partir. Si vous vous retrouvez accidentellement sur une autoroute à péage ou si vous oubliez de vous enregistrer dans l'urgence de vos vacances, vous pouvez payer le péage en ligne ou à un distributeur automatique.

Mais n'attendez pas trop longtemps: en Italie, le délai est de 15 jours. En France, il n'est que de 72 heures. Passé ce délai, une demande de paiement arrive dans votre boîte aux lettres, incluant des frais de traitement de 8 euros. C'est ainsi qu'un automobiliste romand a payé son péage – seulement 1,05 euro – en retard et reçu un courrier de la France sept ans plus tard. Quiconque persiste à ignorer cet avis s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 375 euros!

Sur ces routes, le paiement se fait par caméra