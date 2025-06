1/5 Les voyageurs les connaissent bien: les installations «Autovelox» sont omniprésentes sur les routes italiennes. Photo: imago/imagebroker

Gabriel Knupfer

Ceux qui avaient prévu de faire un roadtrip en Italie cet été seront probablement soulagés: de nouvelles règles sur les radars sont entrées en vigueur ce 12 juin. Et elles sont plutôt avantageuses pour les automobilistes!

Concrètement, la préfecture italienne va vérifier que les nouveaux radars fixes et mobiles répondent véritablement à la sécurité routière. Les radars cachés ou camouflés seront quant à eux interdits, et doivent être annoncés via un panneau de signalisation au moins un kilomètre à l'avance. Dans les localités, les radars doivent être espacés d'au moins un kilomètre, contre quatre kilomètres hors localité.

Il n'est également plus possible d'installer des radars dans les endroits où la limitation de vitesse est inférieure de plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée. Pour faire simple: si une route départementale est limitée à 50 km/h au lieu de 90 km/h à cause d'un chantier, aucun radar ne peut y être installé.

Un pays qui a l'habitude de traquer

Les installations «Autovelox» (le nom des radars en Italie) représentaient un vrai défi pour les automobilistes. Nombreux sont les voyageurs à avoir reçu une amende des mois plus tard, après leur voyage en Italie. S'ajoute à cela le fait qu'en 2025, Rome a durci de façon significative son système d'amendes.

Avec 11'000 radars fixes, l'Italie est l'un des pays d'Europe à plus traquer les automobilistes. A titre de comparaison, la Suisse compte 1100 radars fixes et mobiles, comme l'a révélé la «NZZ».

En sanctionnant les excès de vitesse, les communes italiennes ont amassé une fortune: Milan a ainsi encaissé plus de 200 millions d'euros en 2024 grâce aux amendes. Même les mini-communes de quelques centaines d'habitants ont récolté des centaines de milliers d'euros. Au total, elles ont encaissé 1,7 milliard d'euros, comme l'a rapporté le journal allemand «Bild».

Des nouvelles règles qui seront peut-être utiles à cet automobiliste français de Nice: celui-ci a été flashé à plusieurs reprises par le même radar pendant six mois durant son trajet domicile-travail, rapporte le journal italien «La Stampa». Il conteste désormais en justice une amende de 28'000 euros, affirmant que le radar ne visait pas à assurer la sécurité, mais uniquement à générer des revenus.