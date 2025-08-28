Albariño et godello en Galice, sauvignon blanc en Styrie du Sud, bulles raffinées en Angleterre ou muscadet de la Loire: ces quatre régions prouvent aux amateurs d’aujourd’hui que fraîcheur, élégance et caractère ont trouvé leur terroir.

1/17 Dans la région viticole des Rias Baixas en Galice, au nord de l'Espagne, il pleut en abondance. Photo: Shutterstock

Les grands noms du monde du vin, tout le monde les connaît: Bordeaux, Bourgogne, Toscane. Mais il existe des régions tout aussi fascinantes, qui restent pourtant dans l’ombre des poids lourds. C’est précisément là que naissent des vins uniques, empreints d’authenticité et marqués par une vraie personnalité. Des vins qui sont les ambassadeurs de leur terroir, racontent des histoires de climat, de sol et de tradition – et rappellent que le vin est toujours une aventure. Voici quatre régions à (re)découvrir: la Galice, le Sud de la Styrie, la Grande-Bretagne et l’embouchure de la Loire. Chacune possède un style inimitable et des vins à ne pas manquer.

Galice: le trésor vert de l’Espagne

Nichée à l’extrême nord-ouest de l’Espagne, la Galice est une terre de contrastes: des forêts luxuriantes, des côtes sauvages et des pluies abondantes, mais aussi un ensoleillement atlantique qui maintient les vignes fraîches et vivantes. La région des Rías Baixas est la plus célèbre: c’est ici que règne l’Albariño, un cépage dont les arômes évoquent les agrumes, la pomme verte, voire une brise marine. Il incarne la fraîcheur et l’élégance. Moins connu mais tout aussi intéressant, le godello offre plus de corps, de densité et de complexité: un parfait complément à la légèreté de l’albariño. La bodega Martín Códax fait figure de pionnière dans cette évolution et prouve que la Galice a bien plus à offrir que l’Albariño. Elle est aujourd’hui l’une des régions les plus passionnantes d’Europe pour les amateurs de blancs.

Le crémeux Monterrei DO Godello Mara Martín, Bodegas Martín Códax, 13.95 francs Au nez, ce vin dévoile de fins arômes de poire mûre, de fleurs blanches et une touche de melon miel. En bouche, il est harmonieux et onctueux, avec une délicate minéralité et une fraîcheur parfaitement équilibrée. Jamais envahissante, elle donne envie d'y revenir. La finale est longue et élégante, avec de subtiles notes d'agrumes et d'herbes. Parfait avec un bar grillé, des pâtes crémeuses aux fruits de mer ou une poularde à la sauce citronnée.

Le salé Rías Baixas DO Albariño Pazo San Mauro, 15.50 francs Ce pur Albariño séduit par son nez frais d'agrumes, mêlant citron vert, pamplemousse et une touche saline qui évoque l'Atlantique tout proche. En bouche, il est vif, net et précis, avec une acidité croquante et une grande buvabilité. Sa minéralité soutient une longue finale rafraîchissante. L'allié idéal des huîtres, des moules ou des sushis – un vin qui met l'été dans le verre.

Sud de la Styrie: le cœur frais de l’Autriche

Le Sud de la Styrie est une carte postale viticole: des pentes escarpées, souvent en terrasses, traversées de petites parcelles et entourées de forêts denses. Le climat y est continental, influencé par les Alpes et la mer Adriatique : des journées chaudes, des nuits fraîches, une longue maturation des raisins qui donnent aux vins fraîcheur, structure et complexité aromatique. Le sauvignon blanc y est roi, avec un profil unique mêlant fruits, notes herbacées et minéralité. Le chardonnay, appelé localement morillon, révèle lui aussi une élégance remarquable sur les sols calcaires et schisteux, digne des meilleurs crus internationaux. Des maisons comme Muster.Gamlitz incarnent cette quête de qualité et cette alliance entre authenticité et modernité.

Le profond Südsteiermark DAC Chardonnay Marienkreuz, Muster.Gamlitz, 16.95 francs Ce Chardonnay exhale des parfums de pomme jaune, de poire mûre, de coing, de vanille et de noisette. En bouche, il se montre à la fois dense et élégant, avec une texture crémeuse soutenue par une belle trame minérale. L'acidité est finement intégrée et la finale, longue et équilibrée. Un compagnon idéal pour une volaille rôtie, des médaillons de veau ou un risotto crémeux aux champignons.

Le croquant Südsteiermark DAC Sauvignon Blanc Reverenz, Muster.Gamlitz, 23.50 francs Un vin magnifique ! Au nez, il révèle des arômes marqués de groseille à maquereau, de fleur de sureau, de citron vert frais et une fine touche épicée. En bouche, il est d'une fraîcheur vibrante, avec une acidité vive et un fruit juteux. Sa clarté et sa précision en font un véritable emblème de la région. Parfait avec du fromage de chèvre, des légumes grillés, des asperges ou une cuisine asiatique à base de gingembre et de coriandre.

Grande-Bretagne: des bulles au sommet

Il y a encore quelques décennies, personne n’aurait parié sur l’Angleterre comme terre de grands vins effervescents. Et pourtant, la côte sud du pays est aujourd’hui considérée comme l’un des terroirs les plus prometteurs pour les bulles. Les sols calcaires rappellent ceux de la Champagne et le climat frais favorise une lente maturation des raisins: la clé d’un parfait équilibre entre acidité, finesse et intensité aromatique. Des domaines comme Henners Vineyard dans le Sussex utilisent les cépages classiques champenois – chardonnay, pinot noir, pinot meunier – et vinifient selon la méthode traditionnelle. Résultat: des effervescents d’une grande précision, vifs et pleins d’énergie, qui rivalisent sans complexe avec les grandes régions. La preuve: même certaines maisons champenoises investissent désormais outre-Manche.

Le passionné Sussex Brut NV, Henners Vineyard, 29.95 francs Un grand vin effervescent, doté d'une mousse d'une extrême finesse et d'un bouquet complexe mêlant agrumes, pomme verte, brioche et fleurs blanches. En bouche, il est vif et frais, avec une acidité bien marquée, une texture crémeuse et une finale minérale. L'équilibre entre fruité et notes de levure est parfaitement maîtrisé. Idéal avec des huîtres, des noix de Saint-Jacques, des sushis – ou comme apéritif de fête. Un mousseux qui incarne l'élégance du style anglais à son plus haut niveau.

Loire: le muscadet comme vous ne l’avez jamais bu

Avec plus de 800 kilomètres de vignobles, la Loire est l’une des régions viticoles les plus vastes et les plus diversifiées d’Europe. À son extrémité ouest, près de l’Atlantique, se trouve le Nantais, berceau du muscadet. Ce cépage, appelé localement «melon de Bourgogne», donne des vins frais, légers et minéraux, longtemps cantonnés au rôle d’accompagnateurs d’huîtres. Mais aujourd’hui, le muscadet connaît un renouveau. Des vignerons novateurs comme ceux de la Domaine Luneau-Papin révèlent qu’il peut aussi être profond, élégant et taillé pour la garde. L’influence océanique se fait sentir: les vins sont salins, tendus, incroyablement désaltérants. Ceux qui cherchent la légèreté, l’élégance et une fraîcheur maritime y trouveront de véritables pépites.

Le vibrant Muscadet Sèvre & Maine AOP La Grange, Domaine Luneau-Papin, 18.95 francs Au nez, ce Muscadet offre des arômes nets de citron, de lime, de pamplemousse et de craie humide, rehaussés de délicates notes herbacées. En bouche, il est tendu, droit, avec une acidité fine, une profondeur minérale et une finale saline et fraîche. Un vin pur, précis et d'une grande élégance. À déguster avec des fruits de mer, des moules, des sardines grillées ou encore un poulet au citron tout en légèreté.

Un article signé Tobias Gysi, sommelier suisse et auteur de la rubrique Château Gysi pour Mondovino.