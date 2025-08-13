8 infos rafraîchissantes sur Coca-Cola

En 1886, le pharmacien John S. Pemberton créa une boisson rafraîchissante à base de caféine. Elle a conquis le monde, y compris la Suisse, sous le nom de Coca-Cola. Mais en Suisse, le «Coca» a sa propre histoire. Voici quelques infos amusantes et intéressantes.

1 Le premier Coca-Cola suisse a été embouteillé à Lausanne

Voici à quoi ressemblait la première ligne d’embouteillage de Lausanne. Photo: Coca-Cola

En 1936, c’est-à-dire il y a 89 ans, le premier Coca-Cola brassé en Suisse était mis en bouteille à Lausanne. Dans les années qui ont suivi, d’autres entreprises d’embouteillage sont venues s’ajouter, notamment à Zurich et à Berne, qui ont progressivement approvisionné toute la Suisse en boissons désaltérantes. En 1963, l’usine d’embouteillage de Dietlikon/Brüttisellen (ZH) a ouvert ses portes. On y produit encore aujourd’hui le «Coca» suisse.

L’usine d’embouteillage du Letzigraben 77 à Zurich en 1949. Photo: Coca-Cola

2 Coca-Cola a été importé en Suisse par un importateur automobile

Max Stooss a su voir le potentiel de la boisson, et il a agi en conséquence. Photo: Coca-Cola

En 1934, le Bernois Max Stooss, qui exploitait un atelier automobile à Lausanne et importait également des véhicules, s’est rendu à Détroit, le paradis de l’automobile. Comme c’était l’été, les négociations se sont déroulées par une forte chaleur. Pour se rafraîchir, il y avait du Coca-Cola. Stooss l’a tellement aimé qu’il a demandé sur place une licence pour le produire et le distribuer en Suisse.

Le contrat que Max Stooss a signé avec Coca-Cola. Photo: Coca-Cola

3 Coca-Cola est même présent à 3657 mètres d’altitude

La livraison dans la neige n’a pas toujours été facile. Photo: Coca-Cola

C’est bien connu, le Coca-Cola est encore meilleur glacé. Et ce, même en hiver. Dans les domaines skiables suisses, il a toujours fait partie des plaisirs de la glisse et était autrefois refroidi directement dans la neige. Aujourd’hui encore, les ventes de Coca-Cola y sont importantes. Dans le Valais, on en trouve par exemple à la cabane du Mont-Rose (2883 m d’altitude), à la cabane Hörnli (3260 m d’altitude) et à la cabane du Mönchsjoch (3657 m d’altitude).

Une affiche publicitaire alpine d’autrefois. Photo: Coca-Cola

4 Les fans collectionnent assidûment les articles «Coca»

Au musée, il y a beaucoup à admirer. Photo: Musée «Enter»

Le musée «Enter» de Derendingen (SO) expose 30 000 objets, dont le tout premier Mac et la première station de radio suisse. Il abrite également une impressionnante exposition de Coca-Cola – un véritable paradis pour les fans. La plupart de ces pièces ont été mises à disposition par Hans Frischknecht (76 ans) de Pfäffikon (ZH), qui a fondé le fan-club suisse de Coca-Cola en 2005. «En 1989, ma fille a commencé à collectionner des articles Coca-Cola. Cela m’a fasciné», raconte-t-il. «C’est seulement au bout de cinq ans, alors qu’elle en avait amassé une sacrée quantité, que j’ai vraiment commencé à m’y mettre.» Le club compte aujourd’hui 100 membres et fêtera ses 20 ans le 11 octobre.

1/5 Hans Frischknecht (à droite) au milieu de ses trésors. À gauche: Reyn Ffoulkes, Director Communications de Coca-Cola Suisse et Autriche. Photo: Coca-Cola

5 En 2024, le camion de Noël a établi un record européen

Selfies avec le Père Noël et bien plus encore: le Christmas Truck de Coca-Cola propose diverses attractions. Photo: Coca-Cola

Depuis 28 ans, le camion de Noël de Coca-Cola parcourt la Suisse pendant la période de l’Avent. Il est décoré de guirlandes lumineuses scintillantes et du visage du Père Noël, comme dans le légendaire spot télévisé des années 1990, avec lequel tout a commencé. En 2024, il a effectué 35 arrêts en 39 jours en Suisse – le record européen.

6 Les prénoms suisses ont le vent en poupe

Les bouteilles personnalisées de la campagne «Share a Coke» enthousiasment la communauté. Photo: Coca-Cola

«Urs» a été le tout premier prénom imprimé sur une bouteille de Coca-Cola suisse en 2013. En 2024, la campagne «Share a Coke» a fait son grand retour. «Andrea» a été le premier prénom à sortir des chaînes de montage. Les bouteilles nominatives arrivent, et elles poussent même aux rencontres. C’est ainsi que Tanja, une cliente, a raconté à la hotline Coca-Cola: «J’étais chez Denner. Un jeune homme devant moi avait mis «ma» bouteille dans son panier, alors je lui ai parlé et nous sommes allés boire un café.»

7 Coca-Cola fait partie intégrante de l’économie suisse

Depuis 1963, Coca-Cola est produit à Dietlikon/Brüttisellen (ZH). Photo: Coca-Cola

Coca-Cola HBC Suisse emploie plus de 650 personnes sur deux sites: Dietlikon/Brüttisellen (ZH) et Vals (GR). Outre le Coca-Cola, on y embouteille également des classiques comme l’eau VALSER, le Fanta et le Sprite. Pas moins de 95% des ingrédients proviennent de Suisse. Depuis près de 90 ans, l’entreprise est solidement ancrée dans l’économie et la société suisses.

8 Coca-Cola Suisse soutient des projets de société

Fidèle à la devise «Faire le bien ensemble», Coca-Cola Suisse s’engage en faveur de différents projets de société dans tout le pays. Le personnel participe régulièrement à des engagements bénévoles, par exemple lors du Clean Up Day national. En collaborant avec des organisations comme la Croix-Rouge suisse, l’entreprise fait preuve de responsabilité sociale. De plus, elle soutient les jeunes talents musicaux au CokeSTUDIOSoundcheck et sponsorise des clubs sportifs locaux. Beaucoup de choses se passent en coulisses, qui font toutefois partie intégrante du travail de Coca-Cola en Suisse.