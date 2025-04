Une panne majeure paralyse Spotify

1/2 Une panne importante a paralysé mercredi le service de streaming Spotify. Photo: Keystone/DPA/FABIAN SOMMER

Janine Enderli

Une grosse panne perturbe la plateforme de streaming musical Spotify ce mercredi 16 avril. Pour des milliers d'utilisateurs, la recherche de chansons ne fonctionne pas et l'accès à vos listes de lectures est impossible. Sur le portail allestörungen.ch, plus de 2500 utilisateurs suisses ont signalé des problèmes avec la plateforme peu avant 15 heures. On ne sait pas encore ce qui se cache derrière cette panne.

La panne a été signalée par des milliers d'utilisateurs suisses. Photo: allestörungen.ch

La panne semble s'étendre à plusieurs pays, dont la Suisse. Sur X, de nombreux utilisateurs se demandent ce qui est arrivé à leur bibliothèque musicale préférée. Des perturbations sont également signalées en Allemagne et en Autriche.

«Nous y travaillons»

Sur X, l'application de streaming fait savoir entre-temps qu'elle a connaissance de «quelques problèmes». «Nous y travaillons», écrit Spotify.

Pendant ce temps, les clients de Spotify expriment leur colère: «Laissez-moi écouter de la musique», écrit un utilisateur. Un autre ajoute: «Je suis actuellement dans le train», assorti d'un émoji en pleurs.