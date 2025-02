1/5 Les indications sur les origines du bois de bouleau chez Ikea pose problème. Photo: KEYSTONE

Thomas Schlittler

Tout d'abord, la bonne nouvelle! La viande utilisée pour les boulettes de viande et les hot-dogs du restaurant Ikea provient de Suisse. C'est ce que déclare le magasin d'ameublement.

En revanche, dans son secteur d'activité principale, le bois, l'entreprise suédoise travaille avec des indications d'origine bien moins claires. Les tables, les chaises et les plateaux proviennent souvent de plusieurs régions en même temps: la moitié des pays du monde peuvent être considérés comme des pays d'origine possible.

Par exemple, la filiale Ikea située à Dietlikon, près de Zurich, déclare l'origine d'un panneau en bois de bouleau de la manière suivante: «Scandinavie, Chine, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Pays baltes, Slovénie.»

«Insulte aux consommateurs»

Ce n'est pas un cas isolé. Comme l'a découvert l'organisation non gouvernementale, Bruno Manser Fonds, créée en 1991 par l'activiste environnemental suisse du même nom, les déclarations sur le bois de bouleau sont très répandues. Et pas seulement chez Ikea, de nombreux autres magasins de meubles en sont friands.

«De telles indications de provenance sont une insulte pour les consommateurs», critique vivement le directeur Lukas Straumann. Selon la déclaration, le bois utilisé pour le panneau en bouleau peut par exemple provenir «de quelque part entre Gibraltar et Pékin».

Ce constat rend les indications de provenance absurdes. «Les gens qui refusent de faire venir le bois de leur table à manger de l'autre bout du monde, n'ont aucun repère de la part d'Ikea», ajoute l'expert. Sur la base de telles affirmations, personne n'est à l'abri d'acheter des meubles venant d'un pays où la protection de la nature, ou des droits de l'homme, n'est pas assurée.

«Réalité globale d'une entreprise»

La marque Ikea se dit compréhensive face à cette situation qui «suscite des questions» chez les consommateurs, confrontés à un ensemble de pays d'origine possible. Une porte-parole défend et justifie toutefois la pratique problématique de sa maison par la «réalité globale d'une entreprise».

« Selon la situation de la livraison, le producteur d'un produit identique peut changer au sein d'un même magasin d'ameublement Porte-parole d'Ikea »

Selon elle, Ikea se procure nombre de ses articles auprès de producteurs actifs dans différents pays. Une méthode judicieuse d'un point de vue écologique, car cela permet de garantir «des trajets de transport aussi courts et efficaces que possible».

D'un autre côté, les articles vendus en Suisse romande peuvent provenir d'un producteur différent de celui des meubles identiques vendus en Suisse alémanique et donc que le bois provienne d'un autre endroit: «Selon la situation de la livraison, le producteur d'un produit identique peut changer au sein d'un même magasin d'ameublement», explique la porte-parole.

Des déclarations de provenance légales

Ikea souligne que ses produits sont «toujours déclarés en ligne et consultables à tout moment». Cette procédure serait conforme aux règles en vigueur: «La déclaration de provenance correspond aux exigences légales en Suisse», précise la porte-parole.

La Confédération le confirme également: «Conformément à l'ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois, plusieurs pays de provenance possibles peuvent être indiqués si le bois ne peut pas être clairement attribué à un seul pays de provenance», écrit le Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dont le Bureau de la consommation est responsable du contrôle de la déclaration du bois. Si plus de cinq pays entrent en ligne de compte, la «zone géographique la plus petite possible» peut être mentionnée dans les indications de provenance.

« Les infractions constatées chez Ikea n'ont pas été sanctionnées Lukas Straumann, directeur du Bruno Manser Fonds »

Berne ne considère pas la source officielle du bois suivante: «la Scandinavie, la Chine, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, les pays baltes, la Slovénie» comme problématique sur un produit. Interrogé par Blick sur le sens et le but d'une telle déclaration de provenance du bois, un porte-parole du WBF fait savoir que «grâce à l'indication de l'essence et de la provenance du bois, les consommateurs sont en mesure de faire un choix éclairé sur le produit en bois qu'ils achètent».

Pas d'amende malgré un avertissement

Les clients d'Ikea pourraient voir les choses différemment. Lukas Straumann reproche à la Confédération de ne pas assez surveiller Ikea et les autres commerçants de meubles, en ce qui concerne la déclaration du bois. «Dans les explications de l'ordonnance sur la déclaration du bois, il est clairement indiqué que les déclarations groupées doivent rester des exceptions. Or, chez Ikea, on ne le fait pas exceptionnellement, mais régulièrement», critique le directeur du Bruno Manser Fonds.

L'entreprise n'a donc pas grand-chose à craindre. «En 2021, le WBF a suspendu une procédure pénale administrative concernant des déclarations de bois défectueuses, après qu'Ikea ait laissé entrevoir des améliorations. Les infractions constatées n'ont pas été sanctionnées», regrette Lukas Straumann. Selon lui, le WBF montre peu d'inclination à jouer au gendarme.

Le WBF voit pourtant les choses différemment. Selon un porte-parole, le Bureau de la consommation a effectué des contrôles dans différents magasins Ikea après la suspension de la procédure pénale administrative. Il en est ressorti que les prescriptions relatives à la déclaration du bois étaient désormais respectées de manière «satisfaisante» et qu'il n'y avait plus lieu d'engager d'autres procédures pénales administratives contre Ikea.