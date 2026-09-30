Environ 1% de la population suisse souffre de la maladie cœliaque. Jusqu'à présent, les personnes concernées pouvaient déduire de leurs impôts 2500 francs correspondant aux frais supplémentaires liés à l'achat d'aliments sans gluten.

La Suisse rabote les déductions pour les Suisses atteints de la maladie cœliaque

La Suisse rabote les déductions pour les Suisses atteints de la maladie cœliaque

«On va devoir se contenter de riz et de patates?!»

Janic Urech

Suivre un régime sans gluten n'est pas toujours une partie de plaisir. Il arrive que le petit pain s'effrite, que les pâtes collent parfois à la poêle, et même pour les épices ou les sucreries, les personnes concernées doivent toujours vérifier deux ou trois fois qu'il n'y a vraiment pas de gluten caché dedans. Mais surtout, les produits sans gluten entraînent des coûts supplémentaires. Les pâtes sans gluten, par exemple, coûtent souvent une fois et demie plus cher.

Ces surcoûts pèsent sur le budget des personnes concernées. Jusqu’à présent, elles pouvaient tout de même les déduire de leurs impôts grâce à un forfait de 2500 francs. Mais à partir de 2027, ce montant sera ramené à 1500 francs.

Tout cela survient justement à un moment où les ménages sont globalement confrontés à une hausse des coûts. Les primes d’assurance maladie augmenteront elles aussi à nouveau en 2027: la prime moyenne sera de 5%.

Cette réduction irrite les personnes concernées. Tina Toggenburger est directrice générale de l’IG Zöliakie de Suisse alémanique. Elle déclare à Blick: «Après la suppression, en 2021, du forfait AI dont bénéficiaient les familles ayant des enfants jusqu’à 20 ans, il s’agit là d’une nouvelle réduction de l’indemnisation, déjà bien trop faible, des frais supplémentaires liés au traitement de la maladie cœliaque.»

La Confédération justifie cette baisse

Cette colère n’a pas échappé au Parlement. Plusieurs questions sur le thème de la maladie cœliaque ont été adressées au Conseil fédéral. Interrogé par la conseillère nationale socialiste Nadine Masshardt, le Conseil fédéral a justifié cette réduction en expliquant que les coûts supplémentaires liés à une alimentation sans gluten avaient baissé au cours des 20 dernières années pour s’établir nettement en dessous de 2500 francs.

Il s’est appuyé pour cela sur plusieurs études menées en Suisse et dans d’autres pays européens. Par rapport à 2005, le commerce de détail propose aujourd’hui un choix nettement plus large de produits alternatifs.

Et les économies réalisées? La Confédération n’a pas été en mesure d’indiquer à combien s’élèveraient les recettes supplémentaires de l’Etat grâce à cette réduction.

La défense s'organise

Tina Toggenburger n’a en tout cas pas l’intention de laisser cette réduction se faire sans réagir. L’IG Zöliakie fait donc réaliser une enquête dite «sur les surcoûts» afin de chiffrer le coût réel de la maladie cœliaque.

L’association doute que les données utilisées par le Conseil fédéral soient suffisantes pour justifier une telle décision: «L’étude suisse sur laquelle la Confédération fonde sa décision est un mémoire de licence datant de 2008. Les études étrangères proviennent de pays où la politique des prix diffère nettement de celle de la Suisse.»

« Manger spontanément au restaurant, acheter un sandwich à la gare sont autant de choses qui ne sont plus possibles avec la maladie cœliaque »

Christian Lohr, conseiller national thurgovien du Centre, a également souhaité savoir au Parlement si le Conseil fédéral reconnaissait que les personnes atteintes de la maladie cœliaque dépendent de produits diététiques spécifiques. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a nié ce fait, arguant que ces produits diététiques ne sont pas indispensables. Après tout, il existe des variétés de céréales qui ne contiennent pas de gluten.

Tina Toggenburger n’accorde guère de crédit à cette réponse non plus. «Se nourrir exclusivement de riz, de maïs, de pommes de terre et de quinoa, comme le prévoit la Confédération, n’est pas réalisable – en particulier chez les enfants et les adolescents – et ne correspond en rien à la culture alimentaire suisse.»

Quand on n’est pas soi-même concerné, on a du mal à imaginer les obstacles que cette maladie auto-immune fait naître au quotidien. Tina Toggenburger abonde: «Manger spontanément au restaurant, acheter un sandwich à la gare ou déguster une soupe dans un restaurant de montagne sont autant de choses qui ne sont plus possibles avec la maladie cœliaque.» Une alimentation sans gluten nécessite souvent beaucoup d’organisation et de recherches pour s’assurer que des options sans gluten sont disponibles.

L’Italie serait-elle un modèle?

Contrairement à la Suisse, en Italie, la caisse d’assurance maladie participe aux frais liés à l’alimentation sans gluten. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles l’offre de produits sans gluten est nettement plus importante dans les supermarchés italiens qu’en Suisse.

Selon le Conseil fédéral, une telle prise en charge n’est pas compatible avec le système d’assurance maladie obligatoire en Suisse. Le gouvernement fédéral renvoie plutôt aux déductions fiscales.