La gauche et les représentants des assurés voient rouge: les réserves des assureurs se sont hissées à 8,4 milliards, sans avoir servi à atténuer la hausse des primes. Ils dénoncent l'absence d'obligation des assureurs d'agir en priorité dans l'intérêt du pouvoir d'achat des assurés.

Myret Zaki Journaliste Blick

Alors que les primes maladie s'annoncent à 5% en 2027, les réserves des caisses maladie, elles, ont augmenté de 600 millions de francs cette année. Elles atteignent 8,4 milliards depuis le 1er janvier 2026, d'après les communiqués du jour de l'OFSP (Office fédéral de la santé publique). Elles étaient de 7,8 milliards au début de 2025, et de 7,3 milliards début 2024. Soit 1 milliard de francs de hausse sur la période, pendant que les primes augmentaient de 8,7% en 2024, de 6% en 2025, et de 4,4% en 2026. Or les réserves excédentaires ont vocation à servir à atténuer la hausse des primes.

2,7 milliards de réserves en trop

Avec 8,4 milliards, les caisses sont actuellement en surcouverture, en moyenne, car 5,7 milliards suffiraient à remplir les exigences légales. Autrement dit, les réserves disposent de 2,7 milliards de trop, globalement. Leur taux de solvabilité global atteint 149%. Depuis 2025, l'excédent a augmenté: il était de 2,5 milliards l'année précédente.

Ces excédents sont vivement critiqués par des élus à Berne, à un moment particulièrement délicat pour l'assurance maladie, où la gauche en particulier estime que le coût très élevé des hausses de primes successives devient insupportable pour les assurés et a lancé une initiative populaire qui limiterait les primes à un pourcentage des revenus.

Président de l’association suisse des assurés (ASSUAS), l'élu MCG Mauro Poggia décrit le système des réserves comme «la plus grande perversion du système des assurances». «Le problème, explique-t-il, vient du fait que les assurés, de plus en plus incités à changer de caisse pour payer moins, partent sans leurs réserves, et doivent les reconstituer dans la nouvelle caisse. Ces réserves, les assureurs ne sont pas obligés de les dissoudre quand elles sont excessives pour atténuer la hausse des primes. Ils ont la possibilité de le faire, mais pas l'obligation. Inutile d’ajouter que ce n’est de loin pas l’option choisie.»

«A se taper la tête contre les murs!»

Contactés, les élus Pierre-Yves Maillard et Samuel Bendahan disent leur colère. «Entre les abus dans les facturations dans certaines spécialités médicales, le scandale des rabais non répercutés auprès des assurés et les réserves qui remontent inutilement chez les assureurs, il y a de quoi se taper la tête contre les murs», réagit Pierre-Yves Maillard. Le conseiller aux Etats (PS/VD) a déposé une motion: «Demain, le Parlement a l’occasion d’exiger que toute hausse de primes de plus de 3% puisse être soumise au peuple. Si c’est non, il restera à soutenir l’initiative populaire que le PS va lancer cet automne pour baisser les primes des familles et de la classe moyenne.»

«Ce n'est absolument pas normal, les caisses les plus dotées sont censées agir pour réduire les primes, mais elles ne jouent pas le jeu», réagit de son côté Samuel Bendahan, chef du groupe socialiste au Parlement. Le conseiller national (PS/VD) estime que les caisses «ont beaucoup trop de liberté et ne pensent pas à la crise du pouvoir d'achat des assurés. «On a une dissonance entre les intérêts des gens et les caisses qui ne priorisent pas le pouvoir d'achat de la classe moyenne».

Excédents: placés plutôt que restitués

Samuel Bendahan ne considère pas le placement des réserves sur les marchés financiers comme une priorité pour les assurés. «Les caisses placent les réserves en bourse, mais pour l'assuré, c'est une sorte d'investissement forcé: on ne lui demande pas son avis. Or il préférerait certainement voir ces excédents utilisés pour réduire ses primes». L'initiative populaire socialiste «obligera les caisses à rendre une partie de cet argent», estime Samuel Bendahan.

Depuis une révision entrée en vigueur en 2021, les assureurs peuvent plus facilement utiliser certains instruments pour diminuer leurs réserves. Les réductions volontaires des réserves ont été de 28 millions en 2020, 378 millions en 2021, 22 millions en 2022, mais elles ont été nulles de 2023 à 2026. Les réserves sont pourtant reparties à la hausse depuis 2024, se hissant de 7,3 milliards alors, à 8,4 milliards aujourd'hui.

Les caisses encouragées à limiter les primes

L’OFSP indique dans ses communiqués qu'il encourage les assureurs disposant de réserves élevées et d’une bonne solvabilité à «utiliser tous les moyens disponibles, notamment les revenus du capital, pour limiter les primes». Dix assureurs ont annoncé le faire en 2026 pour les primes 2027. Les assureurs peuvent aussi restituer des primes perçues en trop l’année suivante.

Pour rappel, les réserves des caisses maladie proviennent des primes qui n'ont pas été utilisées pour couvrir les coûts de l'assurance obligatoire des soins, mais aussi des gains réalisés sur les placements de ces réserves.