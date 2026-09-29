Combien paierez-vous pour votre assurance maladie en 2027? En moyenne, les primes grimperont de 5%, mais les écarts cantonaux sont importants. Blick a décortiqué les chiffres de Suisse romande, canton par canton, en graphiques.

Primes maladie: la facture explose encore en 2027, avec 5% de hausse

Primes maladie: la facture explose encore en 2027, avec 5% de hausse

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction En 2027, la prime moyenne nationale augmentera de 5% à 412 francs, contre 128 francs en 1996

En Suisse romande, les hausses iront de 3,5% dans le canton de Vaud à 6,6% dans le Jura

Genève dépassera 500 francs; Zoug restera à 276,2 francs grâce à la prise en charge hospitalière

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Encore et encore. Comme chaque automne, la Suisse découvre la facture de ses primes maladie, et comme chaque automne, elle est salée. Après quatre ans de flambée, le cru 2027 ne fait pas exception: 5% de hausse en moyenne au niveau national.

En Suisse romande, c'est dans le canton de Vaud que la hausse sera la plus contenue, avec 3,5%, et dans le Jura que la pilule sera la plus dure à avaler, avec une augmentation de 6,6%. A Genève, la prime moyenne progressera de 4,4% pour atteindre 508,6 francs. Le canton franchit ainsi la barre symbolique des 500 francs et devient le deuxième du pays à le faire, après le Tessin, «pionnier» l'an dernier. En Valais, la prime moyenne bondira de 5,6% pour s'établir à 390,2 francs.

La hausse sera comparable du côté de Neuchâtel (+5,4%), où la prime moyenne s'élèvera à 468,9 francs. Fribourg devient quant à lui le canton romand où la prime moyenne est la plus basse: 385,6 francs (+5,2%). Quatre cantons romands voient donc les primes augmenter plus fortement que la moyenne nationale.

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Cela dit, les cantons alémaniques ne sont pas épargnés. Eux aussi subiront des hausses importantes: 5,8% à Zurich, 5,4% à Berne ou encore 6,4% à Schaffhouse. Zoug connaîtra une hausse de 4,4%, mais reste le canton où la prime moyenne est la plus basse (276,2 francs). L'an dernier, elle y avait même baissé de 14,7%. Cette exception s'explique par l'engagement du gouvernement zougois à prendre en charge 99% des coûts hospitaliers durant deux ans, en 2026 et 2027. Mais les Zougois pourraient bien être rattrapés par une hausse massive en 2028, une fois ce dispositif arrivé à échéance.

Au niveau national, la prime moyenne par personne atteint 412 francs en 2027, contre 392,4 francs en 2026. Un chiffre à mettre en perspective: lors de l'introduction de la loi sur l'assurance maladie (LAMal) en 1996, elle n'était que de 128 francs. En trente ans, la prime moyenne par assuré a donc bondi de 221,25%, comme le montrent les graphiques de Blick. Surtout, elle n'a cessé d'augmenter d'année en année, à une seule exception près: 2021.

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Primes mensuelles moyennes 2027 de l'assurance obligatoire des soins sur toutes les classes d’âge

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Quelles solutions?

Comme chaque année, l'annonce de la hausse des primes assomme les Suisses, et les réactions ne tardent pas à se multiplier. Sur le plan politique, la riposte s'organise pour tenter d'enrayer le phénomène, ce mardi, le Parti socialiste dépose une initiative visant à indexer les primes sur le revenu. La promesse est forte: faire payer aux assurés deux primes maladie de moins par an, grâce à une hausse modérée de l'impôt fédéral direct.