Au menu de ce jeudi 21 mai: les régies genevoises tremblent en amont du G7, la contribution aux victimes de Crans-Montana, le bilan des compétences des élèves suisses, 8 millions d'euros pour une rescapée du «Constellation» et, enfin, un match décisif en Super League.

A Genève, plusieurs commerces ont reçu pour consigne de se barricader à l'approche du G7

A Genève, plusieurs commerces ont reçu pour consigne de se barricader à l'approche du G7

Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a sélectionné un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 21 mai. C'est parti!

1 Les régies incitent à protéger les vitrines à Genève

A Genève, plusieurs commerçants, dont le Café Remor à Plainpalais, ont reçu une lettre de leur régie les alertant des risques liés aux manifestations prévues en réaction au G7 d’Evian. D'après la «Tribune de Genève», le courrier recommande fortement de protéger vitrines et accès en faisant appel à des entreprises spécialisées, avec une liste de prestataires fournie. Les coûts, pouvant atteindre plusieurs centaines de francs par mètre carré, seraient entièrement à la charge des commerces. Cette démarche n’est pas isolée: de nombreuses arcades genevoises ont reçu des messages similaires, tandis que certaines institutions comme la FER Genève et la CCIG ont déjà décidé de sécuriser leurs bâtiments. En parallèle, un dispositif d'aides financières exceptionnelles est envisagé pour les entreprises touchées, pouvant aller de 3000 à 100'000 francs, en complément des assurances privées.

2 50'000 francs versés aux victimes de Crans-Montana

Les premières victimes de la catastrophe de l’incendie de Crans-Montana (VS) recevront cette semaine la contribution de solidarité de la Confédération, d’un montant de 50’000 francs chacune, selon le site d'informations watson.ch et les autres titres CH Media. Le Conseil d’Etat valaisan a approuvé 39 décisions la semaine dernière. Les dossiers des autres personnes concernées sont encore en cours de traitement. Au total, jusqu’à 156 victimes pourraient être éligibles. Selon CH Media, 125 familles ont droit à cette aide parce qu’un membre de leur famille est décédé ou a dû être hospitalisé après la catastrophe. Les 31 victimes prises en charge en ambulatoire doivent, elles, déposer une demande pour cas de rigueur et démontrer que leurs blessures étaient suffisamment graves pour donner droit à cette contribution de solidarité.

3 La CDIP publie un rapport sur les compétences scolaires 2024

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) présente jeudi le rapport 2024 sur la vérification de l'atteinte des compétences fondamentales. L'étude s'est focalisée sur les élèves de 4e année HarmoS, dans les branches des mathématiques et de la langue de scolarisation (allemand, français ou italien). Les résultats permettront aux cantons le cas échéant d'harmoniser leurs objectifs de formation pour la scolarité obligatoire.

4 L'avocat d'une victime de l'incendie du «Constellation» réclame 8,2 millions d'euros

Me Sébastian Fanti a réclamé une indemnisation de 8,2 millions d’euros pour une Française grièvement blessée dans l'incendie du Constellation. L'avocat valaisan avait déjà annoncé lundi son recours devant un tribunal parisien, sans toutefois chiffrer jusqu’ici le montant de la demande. «Nous réclamons 2 millions d’euros comme avance pour couvrir les frais urgents, le reste pour assurer le reste de la vie de ma cliente», a déclaré Me Fanti dans une interview accordée à la «Neue Zürcher Zeitung». Il s’agit d’une estimation provisoire établie par un expert. Cette somme vise notamment à indemniser l’atteinte à l’intégrité physique de sa cliente ainsi que sa perte de revenus professionnels.

5 Grasshopper joue son maintien en Super League face à Aarau

Grasshopper tentera de sauver sa place en Super League jeudi soir (20h15 au Letzigrund) lors du barrage retour promotion/relégation face à Aarau, 2e de Challenge League. Les Argoviens, de leur côté, devront briser le signe indien pour retrouver la Super League, eux qui restent sur trois échecs consécutifs dans ces barrages. Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul 0-0. Le vainqueur, jeudi, évoluera en Super League la saison prochaine.