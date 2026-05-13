DE
FR

Concernant les travailleurs frontaliers
La France veut «mettre la pression» à la Suisse pour l'application d'un accord

Le ministre français du Travail veut faire pression sur la Suisse pour appliquer un accord européen sur le chômage des frontaliers. Le dispositif ferait payer les alloc au pays de travail pas résidence.
Publié: 11:29 heures
|
Dernière mise à jour: 11:30 heures
1/2
Le premier pays de travail des frontaliers français est de très loin la Suisse.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre français du travail entend «mettre la pression» sur la Suisse pour qu'elle applique un nouvel accord européen. Ce dernier prévoit que le pays du lieu de travail, et non celui de résidence, paie à l'avenir les indemnités chômage des travailleurs frontaliers.

Rappelant que la France perd «860 millions d'euros par an» avec le système actuel, Jean-Pierre Farandou a assuré mardi à l'Assemblée nationale qu'un «planning» était déjà «en place» avec le Luxembourg. Le grand-duché, «bon gré, mal gré, devra se plier à l'application de nouveaux règlements» qui se mettront en place suite au feu vert donné par les 27 pays de l'Union européenne le 29 avril, après une décennie de discussions, a expliqué le ministre.

La Suisse, premier pays de travail des frontaliers français

Le Luxembourg est le deuxième pays de travail pour les frontaliers français. Le nombre de chômeurs français indemnisés y ayant travaillé s'élève, selon un document de l'assurance chômage de décembre 2025, à 8800. Mais le premier pays de travail des frontaliers français est de très loin la Suisse, qui ne fait pas partie de l'UE et où ont travaillé 27'500 allocataires aujourd'hui indemnisés en France.

A lire aussi:
Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières avec le G7
Du 10 au 19 juin
Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières avec le G7
Signal positif en faveur de la réforme des travailleurs frontaliers
Travailleurs frontaliers
L’UE pousse une réforme qui pourrait coûter cher à la Suisse
Le pays d'emploi d'un frontalier devrait payer ses allocations
Arrangement Suisse-UE
Le pays d'emploi d'un frontalier devrait payer ses allocations

«Il y a quand même des accords qui lient la Suisse à l'Union Européenne», a relevé Jean-Pierre Farandou, ajoutant que Berne «a pas mal de bénéfices quand même dans ses bonnes relations économiques avec l'Union européenne». «Donc je pense que l'Union Européenne mettra la pression sur la Suisse. Nous mettrons nous-mêmes la pression sur la Suisse», a affirmé le ministre. «Ça prendra un peu de temps, mais on y arrivera, j'en suis sûr, en tout cas comptez sur moi pour aller au bout de cette réforme», a-t-il ajouté.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus