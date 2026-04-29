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Arrangement Suisse-UE
Le pays d'emploi d'un frontalier devrait payer ses allocations

Les Etats membres de l'UE soutiennent une réforme qui ferait payer les allocations chômage par le pays d'emploi des frontaliers. La Suisse devra approuver ce changement, qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires.
Publié: 15:54 heures
Des automobilistes pris dans un bouchon sur le pont du Mont Blanc, le 3 juillet 2020 à Genève.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil des ambassadeurs des Etats membres de l'UE soutient une réforme de l'assurance-chômage pour les travailleurs frontaliers. Le texte entraînera des coûts supplémentaires pour la Suisse.

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Lorsque les travailleurs frontaliers perdent leur emploi, ils perçoivent des allocations de chômage de la part de leur Etat de résidence. A l’avenir, ils devraient percevoir ces prestations de la part de l’Etat dans lequel ils ont exercé leur dernier emploi. Vingt et un Etats membres soutiennent cette modification, selon un diplomate européen à Bruxelles.

Les personnes ayant perdu leur emploi pourraient percevoir des prestations de l'Etat d'emploi pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, a indiqué la présidence chypriote du Conseil dans un communiqué.

«L'accord explicite de la Suisse»

Ce règlement s'inscrit dans le cadre de l'accord sur la libre circulation conclu entre la Suisse et l'UE. Une adoption ne pourrait intervenir qu'«avec l'accord explicite de la Suisse», a déclaré le Secrétariat d'Etat à l'économie.

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