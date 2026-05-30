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Reconquérir des sièges
Le PS fribourgeois lance trois candidates au Conseil d'Etat

Le Parti socialiste fribourgeois a désigné trois candidates pour le Conseil d'Etat lors d'un congrès à Fribourg. Lise-Marie Graden, Kirthana Wickramasingam et Stephanie Tschopp visent à conserver et reconquérir des sièges lors des élections du 8 novembre.
Publié: 12:39 heures
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Parti socialiste fribourgeois (PSF) lance trois candidates dans la course au Conseil d'Etat: la préfète de la Sarine Lise-Marie Graden, la députée et conseillère communale à Bulle Kirthana Wickramasingam et la conseillère communale à Schmitten Stephanie Tschopp.

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Le choix des délégués est tombé samedi à Fribourg lors d'un congrès extraordinaire de nomination. Il ne constitue pas une surprise. Il y avait trois candidates pour trois places. Le PSF veut conserver au minimum le siège du conseiller d'Etat Jean-François Steiert, 65 ans, qui ne se représente pas après dix ans au gouvernement.

Au-delà, le parti entend reconquérir le siège perdu en 2021, au profit des Vert-e-s, au moment du départ d'Anne-Claude Demierre. Les trois femmes figureront sur la liste commune de l'alliance de gauche pour les élections cantonales du 8 novembre, avec un éventuel second tour le 29 novembre. Le trio du PSF sera accompagné de la conseillère d'Etat verte sortante Sylvie Bonvin-Sansonnens et du député du Centre Gauche Vincent Pfister, déjà confirmés par leurs partis.

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