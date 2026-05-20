Les députés fribourgeois examinent les comptes 2025 de l'Etat, qui affichent un bénéfice de 500'000 francs grâce à des revenus exceptionnels. Cependant, des inquiétudes sur les perspectives financières agitent le Grand Conseil.

Les députés scrutent les comptes 2025 de l'Etat de Fribourg

Les députés scrutent les comptes 2025 de l'Etat de Fribourg

ATS Agence télégraphique suisse

Les députés fribourgeois ont entamé mercredi l'examen des comptes 2025 de l'Etat, qui ont bouclé avec un bénéfice de l'ordre d'un demi-million de francs. La majorité de centre-droit s'inquiète de perspectives dégradées, alors que la gauche déplore un alarmisme excessif.

L'excédent résulte notamment d'une hausse des recettes fiscales et de deux revenus exceptionnels liés à la Banque nationale suisse (76 millions) et à la Banque cantonale de Fribourg (37 millions). «Les comptes sont bons», a répété le conseiller d'Etat Jean-Pierre Siggen, qui a relevé le caractère aléatoire de ces rentrées.

La présentation du grand argentier est intervenue dans un contexte marqué par le rejet par le peuple fribourgeois le 26 avril de la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE), à la suite du référendum sollicité par la gauche et les syndicats. Ce dernier a induit l'automne dernier une absence de budget 2026.

Entrée en matière

Les comptes intègrent un renforcement «substantiel», avec 95 millions de francs, pour la porter à 185 millions, de la provision en vue de l'assainissement financier de l’Hôpital fribourgeois (HFR). «Un versement indispensable», a insisté Jean-Pierre Siggen, au vu du «sérieux» déficit cumulé de l'institution.

Le budget, soumis au principe de l'équilibre constitutionnel, prévoyait un bénéfice de 0,7 million. L'excédent de revenus se monte à 107,2 millions avant les opérations de clôture. La fortune nette de l'Etat s'élevait quant à elle à 609,5 millions à fin 2025, 1758 francs par habitant, contre 590,6 millions un an plus tôt.

Les cinq groupes du Grand Conseil sont entrés en matière, non sans critiques. Forts de leur victoire il y a un mois à peine, le PS et les Vert-e-s ont insisté sur la nécessité de garantir les prestations, voire de les développer en matière de crèches, de santé et de justice, a noté la députée PS Christel Berset.

Des perspectives dégradées

«Les comptes 2025 prouvent que la situation n'est pas aussi catastrophique que décrite par le Conseil d'Etat», a ajouté Christel Berset, qui a évoqué aussi un renforcement des recettes à discuter. Son collègue vert Julien Vuilleumier a estimé de son côté que «le canton disposait de marges financières plus importantes».

Un discours qui n'a pas été partagé par le centre-droit. Au nom de l'UDC, le député Bruno Riedo s'est inquiété de la croissance des charges, notamment dans le social, rejetant toute idée de hausse de la fiscalité. La députée PLR Antoinette de Weck a pour sa part fustigé l'état de l'HFR, parlant d'une «bombe à retardement».

Plus généralement, le groupe PLR-PVL a précisé vouloir traquer les «dépenses inutiles». Plus grand groupe de l'hémicycle, Le Centre, via le député Christian Clément, a salué les «bonnes surprises» de l'exercice écoulé, tout en se demandant si les prévisions budgétaires du gouvernement étaient suffisamment fines.

La majorité bourgeoise a mentionné encore des perspectives dégradées, avec notamment les reports de charges attendus de la Confédération à partir de 2027 et l'effet du vieillissement de la population. La discussion concernant les comptes 2025 doit se poursuivre jeudi, avec leur vote final.