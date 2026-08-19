Un Suisse a été condamné en France à 10 mois de prison et à une interdiction de territoire de 10 ans. Il a été arrêté à l'aéroport de Paris en possession de 144 kilogrammes de khat, une plante légale en Israël mais interdite en France.

Le Suisse arrêté avec 144kg de khat a été condamné en France

Le Suisse arrêté avec 144kg de khat a été condamné en France

ATS Agence télégraphique suisse

Un passager suisse en provenance d'Israël a été condamné mardi à 10 mois de prison assortis d'une interdiction du territoire français de 10 ans par le tribunal correctionnel de Bobigny, après avoir été arrêté à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en possession de 144 kilos de khat.

Lors de son arrivée dans cet aéroport de la région parisienne, les douaniers ont découvert qu'il détenait sept valises contenant des feuilles de cette plante légale en Israël, mais classée comme stupéfiant et interdite en France.

Peu avant son interpellation, le passager avait déjà transporté plusieurs dizaines de kilos de khat en France depuis Israël, rappelle le tribunal. Il devait toucher 1500 euros par transport, a expliqué le prévenu, qui dit avoir «cherché un moyen rapide» de rembourser des dettes de jeux et qui avait prévu de faire «quatre à cinq fois» le voyage.

Né en 1998, le passager en provenance de Tel-Aviv est de nationalité suisse, mais domicilié à Jérusalem. Les 144 kilos de khat ont été découverts dans la nuit de dimanche à lundi au sein de l'aéroport de Roissy, où il a d'abord été placé en retenue douanière, mesure qui permet de retenir temporairement une personne soupçonnée d'avoir commis un délit douanier flagrant puni d'une peine d'emprisonnement.

Très populaire

Plante euphorisante, le khat est très populaire au Yémen ainsi que dans des pays de la Corne de l'Afrique comme l'Ethiopie et la Somalie, où ses consommateurs mâchent lentement les feuilles en les gardant dans la joue.

Les saisies de khat réalisées par les services douaniers français ont connu une baisse l'an dernier: 3,5 tonnes en 2025 (dont 72% sur flux aérien), contre plus de 5 tonnes en 2024, 7 en 2023 et près de 16 en 2022, a indiqué mardi à l'AFP la direction générale des douanes.

L'été dernier, les autorités de l'aéroport d'Athènes avaient effectué la plus grande saisie de khat jamais réalisée en Grèce en confisquant une demi-tonne, cachée dans des conteneurs en transit depuis Israël. La plus grande quantité de khat jamais saisie en Europe – 3,2 tonnes, d'une valeur estimée à 61 millions d'euros – a été interceptée en Espagne en 2022.