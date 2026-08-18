Un Suisse de 28 ans a été arrêté à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec 144 kilos de khat, une plante euphorisante interdite en France. Il sera jugé mardi après-midi.

Un Suisse arrêté dans un aéroport parisien avec 144 kilos de khat

Un Suisse arrêté dans un aéroport parisien avec 144 kilos de khat

ATS Agence télégraphique suisse

Les douaniers français ont découvert lundi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle qu'un passager en provenance d'Israël transportait 144 kilos de khat. Une plante classée comme stupéfiant et interdite en France.

Né en 1998, ce passager en provenance de Tel Aviv est de nationalité suisse mais domicilié à Jérusalem, a précisé à l'AFP le parquet de Bobigny, en région parisienne. Le jeune homme doit être jugé dès mardi après-midi.

Placé en retenue douanière

Les 144 kilos de khat ont été découverts dans la nuit de dimanche à lundi au sein de l'aéroport de Roissy, où le passager a d'abord été placé en retenue douanière, mesure qui permet de retenir temporairement une personne soupçonnée d'avoir commis un délit douanier flagrant puni d'une peine d'emprisonnement.

Les feuilles de khat sont considérées comme des produits stupéfiants interdits en France, aux effets semblables à ceux de l'amphétamine. Cette plante euphorisante est très populaire au Yémen ainsi que dans des pays de la Corne de l'Afrique comme l'Ethiopie et la Somalie, où ses consommateurs mâchent lentement les feuilles en les gardant dans la joue.