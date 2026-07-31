Un pilote malaisien de 39 ans a été arrêté mercredi à Jakarta avec 70'000 comprimés d'ecstasy et de la méthamphétamine. Sous l'effet de drogues, il venait de piloter un avion depuis Kuala Lumpur.

Un pilote de ligne arrêté avec 70'000 comprimés d'ecstasy en Indonésie

Un pilote de ligne arrêté avec 70'000 comprimés d'ecstasy en Indonésie

AFP Agence France-Presse

Un pilote de ligne malaisien a été arrêté cette semaine à l'aéroport de Jakarta avec plus de 70'000 comprimés d'ecstasy dans sa valise et sous l'emprise de plusieurs drogues, a indiqué vendredi la police. Le pilote de 39 ans, qui encourt la peine de mort, a été arrêté mercredi soir à l'aéroport de Jakarta alors qu'il venait de piloter un avion en provenance de Kuala Lumpur, a précisé la police. Le service des douanes de l'aéroport n'a pas indiqué la compagnie aérienne pour laquelle le pilote travaillait, mais le numéro de vol indiquait qu'il pilotait pour Malaysia Airlines.

Les douaniers ont découvert 14 sachets d'ecstasy, soit plus de 70'000 comprimés, dans sa valise ainsi que quatre grammes de méthamphétamine dans son bagage à main. «Les résultats de son analyse d'urine se sont révélés positifs à la méthamphétamine, à la MDMA et à la cocaïne. Il était donc sous l'emprise de ces substances au moment du vol», a déclaré Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, un responsable du service des douanes, lors d'une conférence de presse. «Ce qui nous préoccupe tous, c'est que cette personne est pilote de profession et qu'au moment de son arrivée, il venait de piloter cet avion de Kuala Lumpur jusqu'en Indonésie», a-t-il ajouté.

500 personnes sous le coup d'une condamnation à mort

Le pilote avait déjà fait passer de la drogue en Malaisie mais encore jamais en Indonésie, a précisé Awaludin Amin, un agent de l'unité de lutte contre le trafic de drogue de la police nationale. Soupçonné d'appartenir à un réseau international, l'homme a été inculpé pour violation de la législation indonésienne sur les stupéfiants. Dans son interrogatoire initial, il a indiqué qu'une personne lui avait demandé de livrer les stupéfiants à Jakarta en échange d'une somme de 50'000 ringgits malaisiens (9915 francs).

A son arrivée à Jakarta, quelqu'un devait venir récupérer la drogue, selon les douanes. Selon la loi indonésienne, il encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité. L'Indonésie applique certaines des lois antidrogue les plus sévères au monde, prévoyant notamment la peine de mort pour les trafiquants, mais elle maintient un moratoire sur les exécutions depuis plusieurs années. Quelque 500 personnes, dont environ 90 étrangers, sont actuellement sous le coup d'une condamnation à mort.

La dernière exécution capitale en Indonésie remonte à 2016, année où un Indonésien et trois Nigérians condamnés pour des infractions liées à la drogue ont été fusillés.