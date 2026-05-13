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Fini le bazar chez le discounter!
Lidl va bouleverser les rayons de tous ses magasins suisses

Lidl Suisse réorganise ses 190 magasins dès le 21 mai. Six univers thématiques seront créés pour simplifier les achats, avec des rayons adaptés aux saisons et des espaces fixes pour les produits non alimentaires.
Publié: il y a 29 minutes
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Lidl Suisse restructure son secteur non-alimentaire.
Photo: keystone-sda.ch
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Marian Nadler

Lidl prépare une importante réorganisation dans ses magasins, y compris en Suisse. Le discounter veut revoir entièrement la présentation de ses produits non alimentaires afin de faciliter les achats des clients. 

Le changement concernera aussi les 190 filiales suisses. Interrogée par Blick, la porte-parole Nicole Graf confirme que des espaces fixes seront désormais consacrés aux articles non alimentaires. Le déploiement dans toute la Suisse est prévu le 21 mai.

Six nouvelles zones thématiques

L’objectif est simple: permettre aux clients de trouver plus rapidement les produits recherchés. «Fini de chercher partout, place à la rapidité», explique l’entreprise dans un communiqué. 

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Les articles seront regroupés dans six grands univers thématiques. Sous la marque Parkside, les clients retrouveront tout ce qui touche au bricolage et au jardinage. Silvercrest sera dédié à la cuisine et au ménage. Crivit rassemblera les articles de sport et de loisirs. L’ancienne joueuse de tennis Steffi Graf en est notamment l’ambassadrice. La mode et les accessoires seront regroupés sous Esmara, tandis que Lupilu sera consacré aux produits pour bébés et enfants. 

Selon Lidl, cette nouvelle organisation permettra aussi d’adapter plus facilement les rayons aux saisons. Au printemps, les produits de jardinage pourront prendre davantage de place, alors qu’en hiver, les vêtements chauds seront mis en avant. Le changement doit également simplifier le travail des employés en réduisant les transformations régulières des rayons non alimentaires.

Lidl Suisse aura un nouveau chef

Contrairement à l’Allemagne, les célèbres journées promotionnelles du lundi et du jeudi ne disparaîtront pas en Suisse. Lidl précise aussi qu’aucune boutique en ligne n’est prévue pour le marché suisse, l’entreprise continuant de miser sur les magasins physiques. 

«Nos clientes et clients peuvent donc continuer à se réjouir des semaines à thème qui changent chaque semaine et qui sont adaptées à la saison au sein de ces univers thématiques», fait savoir Nicole Graf à ce sujet. Cette réorganisation intervient quelques jours après l’annonce du départ du directeur de Lidl Suisse, Nicholas Pennanen. Il sera remplacé cet automne par Michael Kun.

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