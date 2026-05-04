Nicholas Pennanen, patron de Lidl Suisse, quitte ses fonctions. Il rejoint un rôle international au sein de la fondation de l'entreprise. Son départ interroge.

Le patron de Lidl Suisse démissionne à son tour à la surprise générale

Le patron de Lidl Suisse démissionne à son tour à la surprise générale

Ulrich Rotzinger

Nouvelle bombe chez Lidl Suisse: le PDG Nicholas Pennanen quitte l'entreprise après moins de trois ans à sa tête. Il y a peu, le dirigeant d'origine finlandaise expliquait dans une interview exclusive accordée à Blick comment il comptait rendre ses magasins «encore plus accessibles à la population suisse».

Ce départ surprend les observateurs extérieurs. Jeudi dernier, Migros annonçait la démission immédiate du directeur de sa filiale discount Denner. Contrairement à cette annonce choc, le départ du PDG de Lidl Suisse s'explique par une autre raison: une promotion interne.

Changements au sein du groupe

Nicholas Pennanen va en effet occuper un poste en interne, ce qui signifie qu'à la fin de l'été 2026, il prendra la responsabilité de plusieurs pays au sein de Lidl en tant que directeur régional et quittera donc la Suisse. L'entrepreneur finlandais a passé plus de 17 ans de sa vie professionnelle au sein du groupe Lidl. « Avec mon équipe, nous avons établi des records en Suisse », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. Il dit également se réjouir de relever un nouveau défi.

Contrairement à Denner, Lidl a déjà désigné un successeur: Michael Kunz, actuellement PDG de Lidl en Autriche. «Michael est le candidat idéal», a confié à Blick un expert de longue date du secteur du discount. Ce Suisse d’origine retournera dans son pays natal à l'automne 2026 et prendra alors la direction de Lidl Suisse.

Michael Kunz a débuté sa carrière chez Lidl en 2011 en tant que directeur régional pour Lidl Suisse. Il était responsable du marché autrichien depuis 2024. «Nicholas laisse derrière lui une équipe très performante et une entreprise en pleine santé», a déclaré Michael Kunz, selon le communiqué de presse de Lidl.