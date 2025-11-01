Lidl mène une bataille des prix féroce avec ses concurrents. Son directeur, Nicholas Pennanen, promet que les clients en bénéficieront sans compromis sur la qualité. Il explique comment y parvenir et où l’enseigne compte encore étendre son réseau en Suisse. Interview.

1/6 L'interview a lieu pendant un long trajet en tramway à travers Zurich. Photo: Philippe Rossier

Ulrich Rotzinger et Philippe Rossier

Avec ses magasins à bas prix, Lidl veut se rapprocher davantage du quotidien des Suisses. Et son patron, Nicholas Pennanen, souhaite incarner cette proximité. Plutôt que de venir en voiture, il prend le tram pour rejoindre la filiale Lidl de l'un des quartiers de Zurich.

Tandis qu'il expose sa vision d'un Lidl plus proche des gens, les passagers défilent avec leurs sacs pleins. Le trajet cahoteux complique la tâche de notre photographe, mais Nicholas Pennanen, cheville bandée après une blessure au foot, garde le sourire et semble parfaitement à l'aise au milieu de la foule.

Nicholas Pennanen, vous faites campagne avec les bananes les moins chères de Suisse. N’aviez-vous rien de plus original pour attirer les clients?

(Rires) Pourquoi pas les bananes? Elles comptent parmi les produits les plus achetés chaque jour dans le commerce de détail. Et ces dernières semaines, nous avons aussi réduit les prix d’autres articles essentiels, comme les pâtes. L’objectif est simple: alléger le budget de nos clients, à un moment où la hausse des primes d’assurance maladie et des loyers pèsent lourdement sur leur quotidien.

Même pour la viande et, en dernier lieu, le pain, personne ne doit être moins cher que Lidl. Les prix les plus bas à tout prix?

Les baisses de prix de la viande et du pain sont notre réaction à ce qui se passe actuellement sur le marché. Comme nous avons promis à nos clients de toujours proposer le panier d'achat le moins cher, nous devons suivre le mouvement.

Le patron de Lidl montre où il a récemment baissé les prix: sur le pain bis, à moins d'un franc. Photo: Philippe Rossier

Les clients pourraient avoir le sentiment que les baisses de prix ne sont possibles que grâce à des marchandises de moindre qualité.

Mais ce n'est pas le cas! Nous baissons les prix, mais maintenons la qualité.

Comment financez-vous ces baisses de prix?

Nous ne faisons pas d'économies sur nos magasins ni sur la qualité de nos produits. En revanche, nous optimisons nos processus internes, notamment dans l’administration et la logistique, pour gagner en efficacité. Et avant que vous ne mentionniez les fournisseurs, sachez que nos agriculteurs ne sont pas lésés. Nous ne réduisons pas leurs revenus. Comme pour la viande, nous acceptons des marges plus faibles et compensons les baisses de prix à l'échelle de l'ensemble de notre assortiment.

Dans quelle mesure Lidl traite-t-il ses fournisseurs de manière équitable?

Une enquête neutre auprès des fournisseurs vient de nous confirmer que nous traitons nos fournisseurs de manière très équitable et que ceux-ci apprécient tout particulièrement nos relations à long terme et le respect des accords conclus. Nous n'apprenons pas non plus le contraire lors de nos échanges avec les fournisseurs.

Le pain bon marché, les bananes bon marché, la viande bon marché et tout le commerce non alimentaire avec les marchandises en promotion... ce n'est quand même pas très écologique!

Il est essentiel pour moi que, même en tant que discounter, nous utilisions nos ressources de manière responsable. C’est pourquoi nous luttons activement contre le gaspillage alimentaire, notamment grâce à nos «sacs de sauvetage» en magasin et à nos dons de denrées à des organisations sociales. Je suis toutefois conscient que réduire les prix sur certains produits sensibles peut, à long terme, accentuer la pression sur les prix dans le secteur.

Vous avez actuellement environ 60 magasins de moins qu'Aldi, mais selon les études de marché de Nielsen, vous réalisez un chiffre d'affaires plus important que votre concurrent. Comment est-ce possible?

Il semble que nos magasins soient nettement plus performants. Nous faisons du bon travail en choisissant des emplacements de magasins faciles d'accès et disposant de suffisamment de places de parking. 60% des Suisses font déjà leurs courses chez nous. Mais on peut faire encore mieux!

Pourquoi ne publiez-vous pas vos chiffres d'affaires?

Nous n'y sommes pas obligés. Ce que je peux dire c'est que plus de 60 de nos magasins ont réalisé un chiffre d'affaires record au cours de cet exercice. Globalement, Lidl Suisse connaît une croissance à deux chiffres en pourcentage du chiffre d'affaires. Il en va de même pour l'année en cours.

Devez-vous reverser l'intégralité de vos bénéfices aux propriétaires de Lidl en Allemagne?

Depuis notre entrée sur le marché, nous avons investi plus de deux milliards de francs en Suisse. La majeure partie des bénéfices reste en Suisse et est réinvestie. Et comme pour les autres entreprises, les actionnaires reçoivent un dividende.

Vous êtes originaire de Finlande. Quelle image avez-vous des consommateurs suisses?

Le consommateur suisse est devenu plus sensible aux prix. Les actions sont plus demandées que jamais. Les clients se tournent aussi de plus en plus vers les emballages XXL ou familiaux pour bénéficier d'une réduction. Parallèlement, et contrairement à la Finlande, la Suisse accorde encore une fois beaucoup plus d'importance à la qualité et à la régionalité des produits ainsi qu'à l'expérience vécue lors des achats. C'est pourquoi la ligne «Qualité Suisse» lancée au printemps marche déjà mieux que le reste de l'assortiment.

Lidl a misé de plus en plus sur les emballages XXL, comme le montre Pennanen sur la mozzarella. Photo: Philippe Rossier

Les caisses automatiques font-elles aussi partie de l'expérience d'achat?

Les clients acceptent volontiers cette offre. Fin février 2026, il y aura des caisses automatiques dans chaque Lidl en Suisse. Pour qu'elles s'intègrent dans les magasins, nous devons supprimer une partie des caisses classiques avec service. Mais il sera toujours possible de faire ses achats à la caisse conventionnelle, et des collaborateurs se chargeront d'autres tâches.

Qu'en est-il du selfscanning pendant les achats?

Actuellement, nous sommes en train de tester d'autres priorités. Mais quelle que soit la demande du client, nous finirons par la proposer.

Ne craignez-vous pas que les vols augmentent chez Lidl?

Le vol à l’étalage a toujours existé, avec ou sans caisses automatiques. Nous modernisons nos systèmes de sécurité, notamment grâce à des caméras dotées d’intelligence artificielle et à d’autres technologies. Et puis, nous préférons offrir des prix si attractifs que voler ne vaille tout simplement pas la peine (rires).

En parlant de vol, ne craignez-vous pas que les commerçants chinois Temu et Alibaba vous volent votre chiffre d'affaires?

Nous ne sentons pas la menace de ces commerçants dans notre activité non alimentaire. Nous venons d'avoir des vêtements de ski pour enfants en promotion. Ils ont très bien marché et ont battu tous les records. Les articles de bricolage se vendent également très bien.

L'enseigne à bas prix Action ouvre magasin après magasin et propose également des boissons et des snacks dans ses rayons. Une concurrence croissante?

Au contraire. Là où le fournisseur néerlandais ouvre des magasins, les magasins Lidl situés à proximité augmentent leur chiffre d'affaires. La concurrence nous apporte donc une nouvelle clientèle dans les magasins et nous donne un nouvel élan. Ce fournisseur fait également du bien à la Suisse, car il stimule la concurrence.

Ouvrez-vous également de nouveaux sites?

Nous venons d'ouvrir notre 190e filiale. Trois autres viendront s'y ajouter d'ici la fin de l'année. Une filiale plus grande que la moyenne ouvrira début 2026 à Zurich. Nous prévoyons à moyen terme dix à quinze ouvertures par an. L'accent sera mis sur des villes comme Zurich, Berne et la Suisse romande.

A partir de quel nombre de filiales dites-vous que cela suffit?

Notre seule faiblesse c'est que nous ne sommes pas encore assez proches de nos clients. C'est pourquoi nous maintenons un rythme d'expansion élevé. Nous recevons aussi beaucoup d'offres. Même des communes nous contactent et nous demandent de venir chez elles. Notre objectif est un réseau d'environ 300 succursales dans toute la Suisse, que nous devrions atteindre dans les sept à dix prochaines années. Le nombre de collaborateurs passera ainsi de 5000 actuellement à 7000. Nous prévoyons également un autre centre de distribution, pour lequel nous embauchons du personnel.

Mais sans troisième centre de distribution, vous ne pourrez pas atteindre les 300 filiales.

Pour notre expansion, nous avons effectivement besoin du troisième centre de distribution à Roggwil (BE), après Sévaz (FR) et Weinfelden (TG). En raison d'oppositions dans la région, une procédure est en cours devant le Tribunal fédéral, sur laquelle je ne peux donc rien dire. Nous avons bon espoir, mais cela prendra encore quelques années avant que nous puissions construire à Roggwil. C'est pourquoi nous prévoyons de construire un centre de distribution régional plus petit sur le site de Derendingen/Subingen (SO).