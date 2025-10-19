DE
Bras de fer à plusieurs millions
Attaquée par Migros, cette ex-filiale ne veut pas se laisser faire

La chaîne dentaire Bestsmile appartient à l'histoire, mais sa disparition continue de générer des conflits juridiques. Migros avait d’abord porté plainte contre les trois fondateurs. Aujourd’hui, ces derniers ont décidé de riposter.
Publié: 16:46 heures
|
Dernière mise à jour: 16:52 heures
La start-up de médecine dentaire Bestsmile fait partie de l'histoire ancienne depuis plus d'un an.
Photo: Bestsmile (PD)
Michael Hotz

L’affaire de la chaîne dentaire Bestsmile n'amuse plus personne depuis longtemps: en février, Migros avait porté plainte contre les trois fondateurs de la chaîne de correction dentaire jadis basée à Winterthour, dans le canton de Zurich. Mais aujourd'hui, le trio a décidé de réagir en déposant une contre-plainte, comme le rapportent les titres de CH Media. Les deux parties ne communiquent plus que par l’intermédiaire de leurs avocats.

Mais comment une telle situation est-elle possible? Après tout, Bestsmile appartient déjà au passé depuis un an: Migros a fermé sa filiale en octobre 2024, soit deux ans seulement après son rachat, mettant progressivement un terme à l'activité de ses 27 succursales. Le géant orange avait pourtant déboursé 100 millions de francs pour s'offrir le chaîne dentaire. Trop? C’est précisément le point de discorde entre Migros et les fondateurs de Bestsmile.

Une histoire déjà terminée

Migros affirme avoir découvert des «incohérences» dans le rapport annuel 2021 de Bestsmile. Les trois fondateurs, réunis autour d’Ertan Wittwer, auraient selon eux enjolivé les chiffres d’affaires afin de faire augmenter le prix d’achat.

Concrètement, il s’agirait de différences dans l’application des normes comptables lors de la clôture annuelle ayant précédé la vente. Le géant orange soupçonne ainsi Bestsmile d'avoir gonflé son chiffre d’affaires et son bénéfice. Dans sa plainte civile, Migros réclame ainsi le remboursement d’une grande partie de la somme versée au groupe dentaire.

Les fondateurs contre-attaquent

Le trio de fondateurs rejette fermement ces accusations. Selon eux, le rapport annuel contesté était «à tous égards légal et conforme aux règles comptables applicables», comme ils l’ont indiqué à CH Media. Des experts comptables renommés l’ont d’ailleurs confirmé dans une expertise. De plus, Migros avait toujours eu accès à l’ensemble des chiffres, affirment les responsables de Bestsmile.

Avec leur contre-plainte, les fondateurs lancent une offensive juridique et se battent pour leur réputation. Les reproches de Migros leur auraient causé «un grand préjudice économique», peut-on lire dans leur dossier. Ils réclament désormais des dommages et intérêts au géant orange. Migros n’a pas souhaité commenter cette nouvelle procédure juridique.

