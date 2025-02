Migros traîne les fondateurs de sa filiale Bestsmile en justice

Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Malgré quelques nuages, le soleil pourrait bien pointer le bout de son nez dans une partie de la Suisse romande ce mardi 18 février. Alors pour vous accompagner dans cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un tour d'horizon (dégagé) des actus suisses qui vont compter aujourd'hui. C'est parti:

1 Bras de fer entre Migros et Bestsmile

Migros a porté plainte contre les fondateurs de l'entreprise de soins dentaires Bestsmile, estimant avoir trop payé pour son acquisition en 2022, affirment mardi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». La société commerciale a depuis lors été liquidée. Lors de l'examen du rapport d'activité de 2021, des incohérences ont été constatées, avait expliqué en 2024 un porte-parole du géant de la distribution suisse. Migros ne souhaite désormais plus s'exprimer sur cette affaire. Interrogé dans les journaux, le fondateur de Bestsmile, Ertan Wittwer, assure, de son côté, que la comptabilité avait été jugée correcte par des experts indépendants.

2 Un réseau de drogue organisé comme une mafia

La police valaisanne a démantelé un réseau d'une trentaine de trafiquants de drogue à Sierre (VS), organisés à la manière des mafias des cités françaises selon une structure pyramidale, une première en Valais, rapporte mardi Blick. «Le niveau de violence apparaît inédit, faisant craindre les prémices d’agissements constatés depuis plusieurs années dans certaines banlieues françaises», rapporte la police du canton alpin. Les suspects usaient notamment de violence et d'intimidation. En trois ans, le groupe est soupçonné d'avoir vendu une demi-tonne de haschich et plus de 2 kilogrammes de cocaïne, ce qui représente à la revente plus de 4 millions de francs pour la première drogue et de plus de 175'000 francs pour la seconde.

3 Les fourches vaudoises «de la colère»

Les paysans vaudois ont relancé leur révolte, estimant que leurs revendications n'ont pas été entendues, écrit mardi le journal «24 Heures». Ils ont placé en fin de semaine passée des fourches sur les statues de Freddie Mercury à Montreux (VD) et de Charlie Chaplin à Vevey (VD). «Nous voulons exprimer ainsi notre colère face à l'inaction de certains acteurs ainsi qu'aux dernières nouvelles», explique dans le journal Arnaud Rochat, le créateur du groupe sur le réseau social Facebook «Révolte agricole suisse». Cette nouvelle action a été baptisée «les fourches de la colère». Le principe est d'aller poser des fourches sur des monuments, sans les dégrader, sur les panneaux d'entrée de localités ou les ronds-points.

4 La Suisse et les polluants éternels

La Confédération et l'association des chimistes cantonaux informent mardi lors d'une conférence de presse sur les actions en cours pour protéger la santé humaine et l'environnement des polluants éternels de la famille des PFAS. Certains d'entre eux sont présents dans toute la Suisse, selon des études récentes.

5 Les Zurich Lions s'offriront-ils une 2e Ligue des champions?

Un an après le triomphe de Genève-Servette, les Zurich Lions ont l'opportunité d'offrir au hockey sur glace suisse sa deuxième Ligue des champions d'affilée mardi soir. Le champion de Suisse en titre, qui avait remporté cette compétition en 2009, se frottera dès 20h15 à la formation suédoise de Färjestad. Les Lions auront l'avantage d'évoluer devant leur public en finale, face à une équipe qui vise, quant à elle, son premier sacre dans cette épreuve.