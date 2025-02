Après 18 mois d’enquête, la police valaisanne a stoppé un réseau de drogue actif depuis trois ans à Sierre. Trente interpellations, une demi-tonne de haschich et une montée inquiétante de la violence.

Millions de francs et méthodes musclées

La police valaisanne a enquêté durant un an et demi pour mettre la main sur les membres de ce réseau aux méthodes violentes. Photo: DR

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

C’est l’épilogue d’une traque longue de 18 mois. Un réseau bien organisé, qui régnait sur le trafic de drogue à Sierre et ses environs, a été démantelé par la police valaisanne.

Cette organisation d'une trentaine de personnes, dont des mineurs, a brassé des millions de francs. Quatre exactement, perçus grâce à la vente de haschisch, et plus de 175'000 francs gagnés en vendant de la cocaïne.

Drogue en abondance, jeunes recrues

Les chiffres sont impressionnants. Plus d'une demi-tonne de résine de cannabis et près de deux kilos de cocaïne ont été écoulés en trois ans. Pour alimenter leur commerce, les trafiquants se fournissaient principalement en Suisse romande avant de redistribuer la marchandise à Sierre.

Le réseau fonctionnait en structure pyramidale. À la base, une armée d’exécutants, dont des mineurs, tenaient les rôles de guetteurs, revendeurs ou transporteurs…

Violence et menaces : une spirale inquiétante

Au fil de l'enquête, la police valaisanne a découvert une tournure encore plus sombre à ce trafic. La violence physique, parfois extrême, visait à recouvrer des dettes.

Extorsion, menaces, chantage et brigandage ont été constatés. «Le niveau de violence apparaît inédit, faisant craindre les prémices d’agissements constatés depuis plusieurs années dans certaines banlieues françaises», rapporte la police du canton alpin.

La justice aux trousses des trafiquants

Au total, trente personnes ont été interpellées, et un suspect majeur demeure en détention. D’autres sont sous surveillance judiciaire. Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont lancé plusieurs instructions, et les prévenus risquent de lourdes peines de prison, voire l’expulsion pour les étrangers impliqués.

L’opération marque une nouvelle étape dans la lutte contre les stupéfiants en Valais. Le message de la police est clair: aucune zone de non-droit ne sera tolérée.