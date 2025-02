La police italienne a arrêté 147 membres de la Cosa Nostra sicilienne, dont la moitié ont entre 20 et 30 ans. Cette opération d'envergure révèle comment la vieille mafia s'est modernisée pour survivre.

1/2 Le film «Le Parrain» reste une source d'inspiration pour les nouvelles recrues de la Cosa Nostra. Photo: imago images/Mary Evans

Solène Monney Journaliste Blick

«Un maxi coup de filet». C'est en ses termes que les autorités italiennes se félicitent mardi 11 février des 147 arrestations dans le réseau de la célèbre mafia sicilienne, la Cosa Nostra. Il faut remonter plus de 40 ans en arrière, pour retrouver une opération d'une telle ampleur. A l'époque, 366 mandats d'arrêt avaient été émis contre notamment les têtes pensantes.

Un coup dur pour l'organisation criminelle, mais qui ne l'a pas pour autant fait disparaitre. «La Cosa Nostra est vivante et présente», prévient le procureur anti-mafia Maurizio de Lucia. L'enquête démontre comment cette mafia vieillissante a réussi à se renouveler avec le temps pour garder sa main mise sur la région de Palerme. Une marche en avant forcée pour survivre qui ne se fait pas sans nostalgie, rapporte la BBC.

La Cosa Nostra à l'ère moderne

Exit les mafieux d'antan dépeint dans les films, place à une nouvelle génération ultra-connectée. La moitié des personnes arrêtées par la police italienne ont entre 20 et 30 ans. Et les jeunes chefs de gang misent sur des téléphones cryptés et des cartes SIM jetables, même en prison. Mais la technologie a ses failles: un dysfonctionnement a permis aux carabinieri de progresser dans l’enquête. Sous écoute, les criminels ont commis l’erreur de citer leurs contacts à voix haute en tentant de rétablir la connexion.

Si le «pizzo», le racket des commerçants et les jeux en ligne restent lucratifs, la Cosa Nostra a dû innover pour renflouer les caisses. Son principal moteur financier est désormais le trafic de drogue, mené en collaboration avec d’autres clans, notamment la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, qui lui fournit «d'énormes quantités de stupéfiants», souligne «Le Parisien».

Ces évolutions agacent les parrains. En 2023, Giancarlo Romano, un ponte de la mafia sicilienne, déplorait au téléphone le déclin de la Cosa Nostra et la médiocrité des nouvelles recrues. «Le niveau est faible. Aujourd’hui, ils en arrêtent un, il se repent, ils en arrêtent un autre. C’est misérable, niveau zéro», pestait-il.

«Le niveau est faible»

Le mafieux ne s'arrête pas là. Il regrette que l'organisation ne vendent que des petites barres de haschich pendant que d'autres s'installent. «Autrefois, ces gens qui finissaient malheureusement en prison à vie, l'étaient parce qu'un bateau de haschisch était censé arriver.»

Si le ponte se montre critique, il ne manque pas de stratégie. Il encourage son interlocuteur à retourner à l’école, non pas pour s’instruire, mais pour tisser des liens avec l’élite: «Tu rencontreras des médecins, des avocats, ceux qui commandent l’Italie, l’Europe…»

Mais la fin brutale de Giancarlo Romano rappelle que le crime organisé reste impitoyable. En 2024, il aurait été tué lors d’une attaque liée à l’extorsion de fonds dans les jeux d’argent en ligne. Une preuve de plus que, dans la Cosa Nostra, même l’ascension ne protège pas de la chute.

Toujours attractive

Bien que la Cosa Nostra ait perdu de son influence sous l’effet des campagnes répressives des 30 dernières années, elle reste une source de fierté et d’honneur pour certains. «Elle continue d’exercer un pouvoir d’attraction sur un nombre conséquent de jeunes qui en adoptent les principes et se mettent à disposition pour s’attirer les faveurs de ses chefs», détaille les autorités.

«Je n’ai jamais cru en la Cosa Nostra pour l’argent (…). Pour moi, ce sont des principes nobles. J’y ai toujours cru du fond du cœur et j’ai fait dix ans de prison», confie l’un de ses membres dans une enquête policière. Si la Cosa Nostra vacille, elle demeure ancrée dans l’esprit de ses membres.

«La Cosa Nostra, c’est comme le mariage. Vous êtes marié à cette femme et vous restez avec elle toute votre vie», confiait un mafieux. Mais à force d’erreurs et de trahisons, certains semblent prêts à demander le divorce.