Lundi, Aldi a baissé le prix du pain à 0,99 centimes. Avant d'annoncer une mauvaise nouvelle à ses collaborateurs: la fête de Noël tombe à l'eau cette année. Le détaillant justifie cette mesure par sa grande fête d'anniversaire en fin d'année.

1/7 Les employés d'Aldi devront renoncer aux fêtes de Noël cette année. Photo: Keystone

Michael Hotz

Chez Aldi, la fête est finie. Le détaillant a décidé de faire l'impasse sur Noël. D'après les informations de Blick, chaque année, les équipes recevaient 80 francs par employés pour passer ensemble une soirée au restaurant. Mais ce ne sera pas le cas cette fois. Le détaillant a informé cette semaine son personnel que chaque employé recevra seulement 10 francs de produits Aldi. Ainsi, les équipes pourront s'approvisionner en raclette, pommes de terre, cornichons et vin blanc et organiser eux-mêmes une petite fête dans le magasin.

La mesure est mal accueillie par les employés. «C'est inacceptable. Nous sommes furieux», a déclaré un employé à Blick. Ce changement a un arrière-goût amer: ses collègues et lui pensent que cette annulation des fêtes de Noël est liée au coup de communication d'Aldi cette semaine.

Baisse du prix du pain

Lundi, le détaillant a considérablement baissé le prix de son pain, le faisant passer sous la barre symbolique d'un franc. Le pain mi-blanc (500 g) coûte désormais 0,99 centimes, ce qui a fait sensation dans toute la Suisse. La concurrence a dû réagir. Lidl et Denner lui ont emboîté le pas le lendemain, suivis plus tard par Migros. Coop prévoit aussi de baisser le prix du pain.

Mais ces prix sont-ils encore rentables? «Avec le pain, les gens acceptent consciemment des pertes», a récemment déclaré Nina Heim, experte de l'Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Les détaillants doivent compenser ces pertes ailleurs, par exemple via des mesures de réductions des coûts. «Nous baissons le prix du pain, et puis le repas de Noël des employés est annulé – c'est incompréhensible!», a déclaré un collaborateur d'Aldi.

Interrogé par Blick, Aldi précise que les baisses actuelles du prix du pain ne sont «en aucun cas liées à notre budget pour les fêtes de Noël». L'enseigne compense plutôt la grande fête de son 20ème anniversaire avec tous ses employés, fin septembre au Centre des congrès de Zurich. «En raison de l'ampleur des festivités de septembre, nous avons décidé d'organiser les fêtes de Noël de cette année dans un cadre plus familial et adapté aux équipes, une décision prise depuis un certain temps», précise le communiqué. Aldi a refusé de divulguer le montant du budget alloué aux fêtes de Noël de chaque équipe. L'entreprise ne commente pas non plus les chiffres du budget interne.

Chez Migros, c'est pareil

Aldi n'est pas le seul à réduire ses dépenses de Noël. Migros annule également son traditionnel repas de fête pour l'ensemble du groupe cette année, aussi en raison d'un grand évènement. «A l'occasion du 100ème anniversaire de cette année, une grande fête des employés a été organisée sur deux jours début septembre», a expliqué un porte-parole à Blick.

Cette année, Migros ne prévoit qu'un «apéro de remerciement», que chaque équipe peut organiser individuellement. Ainsi, au lieu d'un menu élaboré, il y aura un simple plateau de fromage. Chez Aldi, le festin de Noël ne sera pas beaucoup plus copieux. Pour les collaborateurs, ce n'est pas une consolation suffisante, mais au moins... le pain pour la fondue rentre dans le budget.