Les discounters Lidl et Denner annoncent qu'ils vont également baisser leurs prix pour les produits de boulangerie dès maintenant. La veille, Aldi a annoncé une offensive sur les prix qui a fâché les boulangers.

1/7 Aldi Suisse a annoncé lundi qu'il vendait désormais ses pains de 500 grammes pour la modique somme de 99 centimes. Photo: keystone-sda.ch

Ulrich Rotzinger et Riccarda Campell

Le «pain le moins cher de Suisse» n'aura tenu que 24 heures: un jour après Aldi, Lidl et Denner baissent à leur tour le prix du pain et des produits de boulangerie. C'est ce que confirment les discounters à la demande de Blick.

Concrètement: à partir d'aujourd'hui, les clients de Lidl ne paieront plus que 99 centimes pour le pain mi-blanc et le pain bis de 500 g. Les croissants à la saumure coûtent désormais 75 centimes. Fin août, le discounter avait déjà baissé les prix des croissants au beurre à 59 centimes et des baguettes de 250g à 99 centimes. «Lidl Suisse promet depuis toujours les prix les plus bas de Suisse», explique le discounter basé à Weinfelden (TG). Une pique contre Aldi.

Le discounter a proclamé lundi des prix bas nationaux pour le pain. «Chez Aldi Suisse, on trouve le pain le moins cher de Suisse», disait-on. Le discounter s'est dorénavant débarrassé de ce record. En effet, Lidl n'est pas le seul à baisser le prix de ses produits de boulangerie, Denner le fait aussi.

Exemples de prix pratiqués par la filiale discount de Migros: le très apprécié pain mi-blanc et pain bis est disponible dans toute la Suisse, dès maintenant, pour 1 franc, comme l'annonce un porte-parole de Denner. Le croissant au beurre coûtera désormais 70 centimes au lieu de 80.

Les boulangers tirent la sonnette d'alarme

Les consommateurs se réjouissent peut-être, mais pour les boulangeries, la bataille des prix bas du pain menée par les discounters est une mauvaise nouvelle. Ils considèrent les prix discount du pain comme une attaque directe contre leur métier. «Je trouve cela tragique», s'exprime lundi Martin Mayer, propriétaire de la boulangerie Vuaillat à Uster (ZH), à propos de l'offensive d'Aldi. «Vendre un pain à 99 centimes, c'est absolument absurde.» «Un prix équitable pour une livre de pain se situe autour de 4 francs», affirme Silvan Hotz de la boulangerie Hotz Rust à Baar (ZG).

Selon les boulangeries interrogées, les pains bon marché des grands distributeurs se basent sur une production mécanique, une courte conduite de la pâte et l'utilisation de farine bon marché. Cela pourrait se traduire au final par une fraîcheur moindre.

Les discounters pourraient être tous perdants: maintenant que tous les concurrents ont à nouveau les mêmes prix, l'effet d'attraction du prix bas s'évanouit.