Comme le révèle la RTS ce dimanche 16 mars, une enquête de «Bon à savoir» et «On en parle» indique que près d'un quart des produits de boulangerie vendus en Suisse sont importés. L'enquête démontre des lacunes dans l'indication de l'origine des produits.

Les commerces suisses importent souvent des produits de l'étranger. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Vous pensiez déguster des bons petits pains suisses? Hé bien détrompez-vous! Comme l'a révélé la RTS ce dimanche 16 mars, une enquête commune de son émission «On en parle» et de «Bon à savoir» indique que près d'un quart des produits de boulangerie vendus dans les commerces suisses viennent de l'étranger. Les rayons sont approvisionnés par plus de 13 pays de l'Union européenne.

Sur les 25 commerces analysés, Coop est le supermarché qui privilégie davantage le «Made in Swiss» avec seulement 10% de produits venant de l'étranger, tandis que Lidl importe presque la moitié de son assortiment (44%). Les porte-paroles respectifs le justifient notamment par un manque de matières premières, comme déclaré à «On en parle».

Des lacunes sur l'origine

La loi suisse oblige tout commerce à indiquer la provenance des produits de boulangerie vendus en vrac. Résultat: Coop, Migros, Aldi et Lidl sont bons élèves, au contraire de Denner. Le discounter de Migros a entre-temps corrigé le tir.

Les lacunes sont plus importantes dans les boulangeries, stations services et commerces de gares: l'origine des produits était parfois incomplète ou pas suffisamment mise en évidence.