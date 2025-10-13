Le discounter Aldi Suisse baisse le prix du pain à moins d'un franc. Les boulangers suisses montent au créneau: ils voient dans ces «prix absurdes» un danger pour leur métier et l'approvisionnement local.

Riccarda Campell et Michael Hotz

Semaine après semaine, les boulangeries suisses mettent la clé sous la porte. Aldi jette de l'huile sur le feu: le discounter baisse massivement les prix des produits de boulangerie en Suisse. «Chez Aldi Suisse, on trouve le pain le moins cher de Suisse», écrit l'entreprise dans un communiqué. Le discounter baisse le prix de son «pain quotidien préféré» à moins d'un franc.

Un pain mi-blanc de 500 g coûte désormais 99 centimes, soit près d'un cinquième de moins qu'auparavant. De même, le pain bis est désormais également disponible pour 99 centimes – une baisse de 14%. Le prix d'autres sortes de pain, de croissants et de pâtisseries a également baissé, jusqu'à 18%.

Avec ces prix bas, Aldi veut soulager tous ses clients dont le budget est en baisse, explique-t-on.

Les boulangers considèrent les prix d'Aldi comme une attaque directe contre leur métier. «Je trouve cela tragique», déclare Martin Mayer, propriétaire de la boulangerie Vuaillat à Uster, dans le canton de Zurich. «Vendre un pain à 99 centimes, c'est absolument absurde.» Selon lui, ses collaborateurs travaillent la nuit et le week-end. «En fait, ils devraient, comme d'autres artisans, gagner 6000 à 7000 francs. Mais les prix de dumping des grands distributeurs ne permettent guère de faire valoir la vraie valeur de notre travail».

Le juste prix du pain est de 4 francs

Mayer est convaincu qu'avec un prix aussi bas, ni les matières premières de qualité ni l'origine suisse ne sont garanties. Interrogé à ce sujet, Aldi écrit que son assortiment de pain provient «majoritairement» de Suisse. «Parmi eux, le pain mi-blanc et le pain bis ainsi que les ingrédients utilisés pour leur fabrication.»

Silvan Hotz de la boulangerie traditionnelle Hotz Rust à Baar, dans le canton de Zoug, éclate de colère. «Un prix correct pour une livre de pain se situe autour de quatre francs». Et en aucun cas à 99 centimes. Il suppose que le prix bas est dû à une production mécanique, à une conduite courte de la pâte et à l'utilisation de farine bon marché, ce qui pourrait finalement se traduire par une fraîcheur moindre.

Les deux boulangers sont d'accord: les bas prix discount du pain nuisent au métier. Le boulanger traditionnel Hotz Rust s'inquiète: «Si cela continue, le client ne viendra plus chez nous, et nous ne pourrons alors plus employer nos employés de la région.»

L'Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (SBC) souligne que les boulangeries artisanales locales fabriquent encore leurs pains sur place. «Il s'agit en général d'aliments qui nécessitent un certain savoir-faire et qui contiennent des matières premières de grande qualité, souvent issues de la région. Le temps nécessaire, les frais de personnel, le prix des matières premières – tout cela se répercute de manière compréhensible sur le prix de vente», explique la vice-directrice Claudia Vernocchi à Blick.

Les boulangers en appellent aux consommateurs pour qu'ils n'oublient pas le commerce de proximité à cause des prix discount et qu'ils soient équitables envers les artisans.