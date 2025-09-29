Photo: KEYSTONE

Lidl Suisse baisse durablement les prix des produits du quotidien et investit pour cela des millions. Des fruits et légumes au chocolat en passant par le pain et les boissons : les clientes et clients bénéficient de prix historiquement bas.

Au cours des quatre dernières semaines, Lidl Suisse a réduit durablement les prix de plus de 250 articles du quotidien, apportant ainsi un soulagement notable aux budgets des ménages suisses. Même pour les produits dont la situation des matières premières est tendue, comme le café et le cacao, Lidl établit de nouveaux standards en matière de prix bas. Cette campagne de prix a fait décoller le marché.

Un premier signal fort a été le prix historique des bananes : avec seulement CHF 1,19 le kilo, Lidl a atteint son prix le plus bas depuis son entrée sur le marché. S’ensuit toute une série de baisses de prix, et ce sur les articles les plus vendus. Les croissants au beurre coûtent désormais CHF 0,59, une baguette (250 g) CHF 0,99 et les boissons au café froides CHF 0,75. Les fans de boissons énergisantes en profitent également : le populaire Kong Strong est désormais disponible pour CHF 0,39 la canette, ce qui le rend moins cher que jamais.

Lidl Suisse est en outre le premier grand détaillant à baisser les prix du chocolat jusqu'à 25 %. Les boissons non alcoolisées Freeway sont également devenues moins chères et coûtent désormais CHF 0,49 la bouteille de 1,5 litre. Avec cette vaste offensive sur les prix, Lidl agit là où cela se ressent vraiment : sur les produits préférés de la clientèle de Lidl.

Aperçu des baisses de prix sélectionnées :

Produit Ancien prix Nouveau prix Différence Bananes 1 kg CHF 1,29 CHF 1,19 - 7 % Nectarines 1 kg CHF 3,49 CHF 2,99 - 14 % Concombres 1 kg CHF 1,59 CHF 1,39 - 12 % Poivrons 1 kg CHF 3,79 CHF 2,99 - 21 % Baguette 250 g CHF 1,37 CHF 0,99 - 27 % Croissant au beurre CHF 0,69 CHF 0,59 - 14 % Latte Macchiato 250 ml CHF 0,88 CHF 0,74 - 15 % Latte Macchiato light sans lactose 250 ml CHF 0,88 CHF 0,74 - 15 % Espresso Macchiato 250 ml CHF 0,88 CHF 0,74 - 15 % Cappuccino 250 ml CHF 0,88 CHF 0,74 - 15 % Energy Drink classic 250 ml CHF 0,55 CHF 0,39 - 18 % Energy Drink light 250 ml CHF 0,55 CHF 0,39 - 18 % Energy Drink noix de coco-myrtilles 250 ml CHF 0,55 CHF 0,39 - 18 % Miel de fleurs 500 g CHF 3,29 CHF 2,99 - 9 % Miel de forêt 500 g CHF 3,29 CHF 2,99 - 9 % Chocolat au lait des Alpes 100 g CHF 0,95 CHF 0,75 - 21 % Chocolat noir 100 g CHF 1,19 CHF 0,89 - 25 % Chocolat blanc 100 g CHF 1,19 CHF 0,89 - 25 % Chocolat au lait des Alpes aux noisettes 100 g CHF 0,95 CHF 0,79 - 16 % Chocolat au lait des Alpes aux raisins et aux noisettes 100 g CHF 1,19 CHF 0,99 - 16 % Crusti Choc CHF 1,19 CHF 0,99 - 16 % Boisson gazeuse Orange 1,5 l CHF 0,59 CHF 0,49 - 16 % Boisson gazeuse Orange Zero 1,5 l CHF 0,59 CHF 0,49 - 16 % Boisson gazeuse Cola 1,5 l CHF 0,59 CHF 0,49 - 16 % Boisson gazeuse Cola Zero 1,5 l CHF 0,59 CHF 0,49 - 16 % Boisson gazeuse Lemon 1,5 l CHF 0,59 CHF 0,49 - 16 % Boisson gazeuse Lemon Zero 1,5 l CHF 0,59 CHF 0,49 - 16 % Mozzarella classic 125 g CHF 0,95 CHF 0,79 - 16 % Mozzarella light 125 g CHF 0,95 CHF 0,79 - 16 % Mini Mozzarella classic 245 g CHF 1,55 CHF 1,29 - 16 % Mini Mozzarella light 245 g CHF 1,55 CHF 1,29 - 16 %

Nicholas Pennanen, le CEO de Lidl Suisse, déclare : « Ces baisses de prix sont une manière de remercier notre fidèle clientèle. Nous investissons des millions dans des prix bas, jouons un rôle de pionnier et établissons de nouveaux standards sur le marché. »

Cet article est une publicité.