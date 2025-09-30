Il n'y aura pas de festin de Noël pour les employés de Migros cette année. Le géant orange justifie sa décision par la célébration coûteuse de son anniversaire.

Cette année, il n'y aura pas de Noël pour les employés de Migros

1/5 Chez Migros, les employés ne fêteront pas Noël cette année. Photo: MICHAEL BUHOLZER

Milena Kälin

Migros a la réputation d'être l'un des meilleurs employeurs de notre pays. Pourtant, c'est bien le géant orange qui renoncera cette année à organiser une grande fête de Noël pour son personnel, comme le rapporte «Inside Paradeplatz».

«En raison du centenaire de cette année, une grande fête des collaborateurs a déjà été organisée début septembre sur deux jours», argumente une porte-parole de Migros interrogée à ce sujet. Par conséquent, aucune grande fête de Noël ne sera organisée cette année pour l'ensemble du groupe Migros. Près de 100'000 employés devront donc renoncer au festin de Noël. Pour certains collaborateurs, comme ceux d'Alnatura, ce serait la dernière occasion de faire la fête puisque tous les magasins fermeront à la fin de l'année.

71 millions pour la fête d'anniversaire

Normalement, chaque département peut organiser sa propre fête de Noël avec un budget prédéfini par personne. Cela vaut également pour toutes les filiales de Migros, comme Denner ou la Banque Migros. Cette année, chaque équipe pourra organiser individuellement «un apéro de remerciement». Au lieu d'un menu élaboré, il y aura donc un simple plateau de fromage.

Pourtant, de nombreux collaborateurs auraient sans doute préféré un agréable repas de Noël avec leur équipe plutôt que la méga fête organisée pour le jubilé début septembre. Comme «Blick» l’avait rapporté au printemps, les inscriptions à cette célébration avaient peiné à décoller, malgré une affiche musicale comprenant Stephan Eicher, Hecht ou Bastian Baker.

Finalement, moins de la moitié des employés ont participé. Pour beaucoup, le trajet jusqu'à Glaris était tout simplement trop long. Migros aurait pourtant pris en charge le voyage aller et retour. Migros a dépensé beaucoup d'argent pour la fête – 71 millions de francs pour l'ensemble de l'année du jubilé. Le géant orange aurait peut-être mieux fait de garder une partie de ce budget pour une fête de Noël.