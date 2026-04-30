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Surprise chez le discounter
Le CEO de Denner quitte son poste avec effet immédiat

Coup de théâtre chez Denner: le CEO Torsten Friedrich quitte le discounter suisse. Son départ est immédiat. Des divergences d'opinion sur la stratégie future sont en cause.
Publié: 15:17 heures
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Dernière mise à jour: 15:22 heures
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Le chef de Denner Torsten Friedrich est parti avec effet immédiat.
Photo: Philippe Rossier
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Michael Hotz

Ce fut un bref intermède! Après un peu plus d'un an, le CEO de Denner Torsten Friedrich, 49 ans, est déjà sur le départ. L'Allemand quittera son poste de président de la direction de Denner à la fin avril, comme le discounter l'a communiqué. Cela signifie qu'il part avec effet immédiat. De quoi allimenter les rumeurs de querelle interne.

En toile de fond, «des divergences de vues sur la stratégie et le développement futur», écrit la filiale de Migros. Et de poursuivre: «Les deux parties sont arrivées à la conclusion, d'un commun accord, qu'un changement de direction créerait la meilleure base pour le développement futur de Denner».

Michel Gruber assure l'intérim

Le président du conseil d'administration Michel Gruber prendra le relais de Torsten Friedrich par intérim. «Sous la direction de Torsten Friedrich, Denner a reçu des impulsions importantes et a continué à affiner son profil discount dans un environnement concurrentiel», assure-t-il à propos de son prédécesseur.

Torsten Friedrich, qui quittera probablement son bureau chez Denner aujourd'hui encore, a lui aussi réagi à l'annonce: «Je remercie les collaborateurs de Denner pour leur grand engagement. Denner est une entreprise forte avec un profil discount clair et une clientèle loyale». Pour lui, le moment est venu de prendre une nouvelle direction professionnelle.

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