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Selon le Service d'enquête
Une mise à niveau de la cabine de Titlis n'aurait pas empêché l'accident mortel

La chute d’une cabine au Titlis le 18 mars a coûté la vie à une femme de 61 ans. Selon les experts, des vents violents ont provoqué l’accident, et une mise à jour technique n’aurait pas suffi à l’éviter.
Publié: 19:06 heures
Une femme à bord du téléphérique du Tilis est décédée.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La mise à niveau des fixations des cabines du téléphérique du Titlis n'aurait pas permis d'éviter la chute mortelle d'une cabine survenue la semaine dernière à Engelberg (OW), selon le Service d'enquête sur la sécurité (Sust). Lors de vents violents, tout système atteint ses limites. «C'est une pure question de physique et de géométrie», a déclaré lundi Philipp Thürler, responsable au Service suisse d'enquête et de sécurité (Sese), à Keystone-ATS. Il confirmait ses propos tenus dimanche soir dans le journal télévisé alémanique SRF.

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L'exploitant du Titlis a renoncé à une mise à niveau de la télécabine en 2022

Les modifications apportées au mécanisme de serrage n'améliorent pas la sécurité, selon Philipp Thürler: «Lorsque la vitesse du vent est trop élevée, une cabine dévie de son axe normal et peut heurter des éléments de l'installation ou rester accrochée à des capteurs de câble et être arrachée du câble tracteur».

Pas «impératif» en matière de sécurité

Une femme âgée de 61 ans a perdu la vie mercredi dernier au Titlis lorsqu'une télécabine a chuté et dévalé la pente. Le constructeur de remontées mécaniques Garaventa soupçonne qu’une forte rafale de vent, qui a provoqué la collision de la cabine avec un pylône, est l’une des causes du drame.

Avant l’accident, l’exploitant avait renoncé à une mise à niveau technique proposée par le constructeur. Norbert Patt, PDG des Titlis-Bahnen, avait confirmé dimanche à Keystone-ATS un article de la «Sonntagszeitung «dans ce sens.

«Il ne s'agissait pas d'une exigence impérative en matière de sécurité», a assuré Norbert Patt. «Je ne peux pas dire à l'heure actuelle quelle était la raison pour laquelle nous avons renoncé à demander un devis en 2022», a-t-il ajouté.

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